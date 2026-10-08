Пассажирский самолет взорвался в воздухе после теракта: погибли 170 человек

Полет проходил над территорией Нигера. Примерно через час после вылета из Нджамены самолет перестал выходить на связь с диспетчерами.

19 сентября 1989 года произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории французской гражданской авиации. Самолет McDonnell Douglas DC-10, выполнявший рейс французской авиакомпании UTA из Браззавиля в Париж, потерпел крушение над пустыней Тенере в Нигере. Все 170 человек, находившиеся на борту, погибли, передает МойГород

Последний рейс из Браззавиля в Париж

Самолет выполнял рейс UT772 по маршруту Браззавиль – Нджамена – Париж. После промежуточной посадки в столице Чада воздушное судно продолжило полет в сторону Франции.

На борту находились 156 пассажиров и 14 членов экипажа. Среди пассажиров были граждане Франции, Чада, Конго, Италии, Швейцарии, США и ряда других стран.

Разбившийся самолёт за 8 лет и 5 месяцев до катастрофы

Полет проходил над территорией Нигера. Примерно через час после вылета из Нджамены самолет перестал выходить на связь с диспетчерами.

В самолете взорвалась бомба

Позднее расследование установило, что катастрофа произошла в результате взрыва бомбы, находившейся на борту самолета.

Взрыв произошел на высоте около 10 тысяч метров над пустыней Тенере. Воздушное судно разрушилось в воздухе, после чего обломки упали на удаленной территории Нигера.

Место падения находилось примерно в 450 километрах от Нджамены. Из-за удаленности района спасателям потребовалось время, чтобы добраться до места катастрофы.

Все 170 человек на борту погибли.

Кто стоял за терактом

Расследование теракта продолжалось несколько лет. Французские следственные органы пришли к выводу, что взрыв был связан с ливийскими спецслужбами.

В 1999 году французский суд заочно признал виновными шестерых граждан Ливии. Среди них были сотрудники разведывательных структур страны. Следствие установило, что взрывное устройство было заложено в чемодан и помещено в багажный отсек самолета.

Катастрофа произошла на фоне напряженных отношений между Ливией и западными странами и стала одним из наиболее серьезных террористических актов против французской гражданской авиации.

Память о погибших в пустыне

Мемориал рейсу 772

Через несколько лет после трагедии на месте падения самолета установили мемориал в память о погибших.

В пустыне Тенере также появился необычный памятник, созданный из обломков самого самолета. На месте катастрофы был установлен силуэт самолета, окруженный камнями с именами погибших.

Сегодня место крушения остается одним из наиболее удаленных мемориалов, связанных с историей гражданской авиации.

Катастрофа рейса UT772 стала одной из самых трагичных страниц в истории французской авиации. Теракт унес жизни 170 человек и на долгие годы оставил последствия как для родственников погибших, так и для отношений между Францией и Ливией.