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Происшествия Социум

Пассажирский автобус столкнулся с Toyota Prado в Уральске

Женщину госпитализировали с места ДТП. Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции ЗКО проинформировали, что пассажирский автобус маршрута №2 и Toyota Land Cruiser Prado столкнулись на улице Сарайшык в 14:00. В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что 41-женщину доставили в городскую многопрофильную больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. При полном осмотре выявили только ушибы, пациента направили на амбулаторное лечение. Другие подробности выясняются. Мы дорожим кажды
Кристина Кобина
Пассажирский автобус столкнулся с Toyota Prado в Уральске
Женщину госпитализировали с места ДТП.
Бизнесменов ЗКО призвали помочь с автотранспортом для мобильных бригад
Бизнесменов ЗКО призвали помочь с автотранспортом для мобильных бригад
Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции ЗКО проинформировали, что пассажирский автобус маршрута №2 и Toyota Land Cruiser Prado столкнулись на улице Сарайшык в 14:00. В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что 41-женщину доставили в городскую многопрофильную больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. При полном осмотре выявили только ушибы, пациента направили на амбулаторное лечение. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП

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