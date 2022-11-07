Пассажирский автобус столкнулся с Toyota Prado в Уральске

Женщину госпитализировали с места ДТП. Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции ЗКО проинформировали, что пассажирский автобус маршрута №2 и Toyota Land Cruiser Prado столкнулись на улице Сарайшык в 14:00. В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что 41-женщину доставили в городскую многопрофильную больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. При полном осмотре выявили только ушибы, пациента направили на амбулаторное лечение. Другие подробности выясняются. Мы дорожим кажды