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Происшествия

В ЗКО пастух с 3-летним сыном застряли в степи во время метели (видео)

Спасателям пришлось искать пропавших более четырех часов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что 17 марта в области была сильная метель. В этот же день в 20.58 спасателям поступило сообщение о том, что в Сырымском районе, на зимовке "Ахметжан", находящейся в 7 километрах от поселка Шагырлыой, при поиске лошади пропали пастух с сыном, которому всего три года. Они на тракторе заехали в яму и не могли самостоятельно выбраться. - Спасатели выехали на поиски на специальной технике "Трэкол". Спустя четыре часа их нашли, - отметили в пресс-службе ведомства.
Кристина Кобина
В ЗКО пастух с 3-летним сыном застряли в степи во время метели (видео)
Спасателям пришлось искать пропавших более четырех часов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пастух с 3-летним сыном заблудились во время метели в ЗКО (видео)
Пастух с 3-летним сыном заблудились во время метели в ЗКО (видео)
В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что 17 марта в области была сильная метель. В этот же день в 20.58 спасателям поступило сообщение о том, что в Сырымском районе, на зимовке "Ахметжан", находящейся в 7 километрах от поселка Шагырлыой, при поиске лошади пропали пастух с сыном, которому всего три года. Они на тракторе  заехали в яму и не могли самостоятельно выбраться. - Спасатели выехали на поиски на специальной технике "Трэкол". Спустя четыре часа их нашли, - отметили в пресс-службе ведомства. В этот же день сотрудникам ДЧС пришлось спасать жителей ЗКО, которые недалеко от поселка Коныр Сырымского района застряли в снежном заносе. - Четверо взрослых и один ребенок были доставлены в родное село. Еще одна "Нива" с тремя взрослыми застряла в районе поселка Таскудук Сырымского района. Спасенные были доставлены в пункт обогрева поселка Жымпиты, - дополнили в ДЧС ЗКО. Уже на следующий день в 1.42 на 71 километре трассы Барбастау-Индер в двух километрах от поворота в поселок Аксогум Теректинского района на дороге застряли в снежном заторе 10 автомобилей, из них три грузовых. - Спасатели произвели эвакуацию людей в пункт обогрева поселка Акжайык. Были спасены 10 человек, из них 6 школьников, которые ездили в Уральск для сдачи пробного ЕНТ. Водители автомашин от эвакуации отказались, - пояснили в пресс-службе ведомства.

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Пастух с 3-летним сыном заблудились во время метели в ЗКО (видео)
Пастух с 3-летним сыном заблудились во время метели в ЗКО (видео)
Пастух с 3-летним сыном заблудились во время метели в ЗКО (видео)
Пастух с 3-летним сыном заблудились во время метели в ЗКО (видео)
Пастух с 3-летним сыном заблудились во время метели в ЗКО (видео)
Пастух с 3-летним сыном заблудились во время метели в ЗКО (видео)
Пастух с 3-летним сыном заблудились во время метели в ЗКО (видео)
Пастух с 3-летним сыном заблудились во время метели в ЗКО (видео)
Пастух с 3-летним сыном заблудились во время метели в ЗКО (видео)
Пастух с 3-летним сыном заблудились во время метели в ЗКО (видео)
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