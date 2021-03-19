В ЗКО пастух с 3-летним сыном застряли в степи во время метели (видео)

Спасателям пришлось искать пропавших более четырех часов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что 17 марта в области была сильная метель. В этот же день в 20.58 спасателям поступило сообщение о том, что в Сырымском районе, на зимовке "Ахметжан", находящейся в 7 километрах от поселка Шагырлыой, при поиске лошади пропали пастух с сыном, которому всего три года. Они на тракторе заехали в яму и не могли самостоятельно выбраться. - Спасатели выехали на поиски на специальной технике "Трэкол". Спустя четыре часа их нашли, - отметили в пресс-службе ведомства.