Учителя общеобразовательной школы №4 города Аксай не согласны с решением апелляционной коллегии и заявили, что хотят организовать мирный митинг, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
24 сентября в областном суде огласили решение апелляционной коллеги по делу педагогов из города Аксай. Решением суда первой инстанции, уволенные в апреле 2019 года Арайлым Рабаева и Гульшат Тулеубаева могут восстановиться на работе и получить заработную плату за время вынужденного прогула. Администрация школы, не согласившись с таким решением, подала апелляционную жалобу. Однако судейская коллегия областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменений и с 27 сентября женщины уже выйдут на работу.
– Апелляционная коллегия постановила решение Бурлинского районного суда от 26 июня 2019 года по иску Тулеубаевой и Рабаевой к общеобразовательной школе №4 города Аксай оставить без изменения, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. Вы можете подать кассационную жалобу, - зачитала судья Турсын Уразова.
По словам и.о. директора школы Ерболата Кенжегарина, он не согласен с таким решением суда и намерен подать кассационную жалобу.
– Я уволил их на законных основаниях, они без уважительной причины отсутствовали на рабочем месте. Мы будем подавать жалобу. Если Рабаева и Тулеубаева вернуться на работу, то это, в первую очередь, отрицательно скажется на всей атмосфере в школе. Коллектив против того, чтобы они продолжали с нами работать. Есть такие учителя, которые готовы просто уволиться из-за них. 106 человек написали жалобу в управление образования и теперь готовы жаловаться в министерство, - рассказал Ерболат Кенжегарин.
Для того чтобы принять участие в суде, из города Аксай в Уральск приехали десятки педагогов, которые также заявили, что не согласны с подобным решением суда и намерены организовать митинг.
– Мы не согласны с тем, что они снова будут работать в нашей школе заведующими по воспитательной части. Они снова будут плести интриги, устраивать скандалы, травить друг на друга. Мы отказываемся работать в таких условиях и объявляем однодневный бойкот. Конечно, мы будем делать все это законно, письменно получим разрешение за 10 дней. У нас другого выхода нет и это наше коллективное решение, - рассказала учитель общеобразовательной школы №4 города Аксай Ибагуль Нигметова.
Кроме этого, педагогов возмутил тот факт, что суд не учитывает мнение ста человек.
– У нас сложилось такое впечатление, что такое решение судом было принято заранее. Ведь здесь не учтены многие факты. Рабаева и Тулеубаева не соответствуют своим занимаемым должностям, ведь они работают воспитательными завучами. Они управляют педагогами, особенно молодые педагоги окажутся под их влиянием и будут чувствовать себя угнетенными. Сейчас мы возвращаемся в рабовладельческий период, ведь атмосфера в школе будет крайне негативной. Мы должны работать, учить и воспитывать детей, спокойно приходить на работу. Наш коллектив остался один на один со своей бедой, нам никто не может помочь, - заявила учительница общеобразовательной школы №4 города Аксай Гульсипат Измагамбетова.
Теперь педагоги намерены жаловаться и в другие инстанции, включая министерство образования.
– Их не волнует учебный процесс, они не ведут уроки. Суд даже не стал слушать нас, нашего адвоката, все время перебивали, не давали высказаться, а их адвоката все внимательно слушали, никто не прерывал. Мы не согласны с таким решением, уже написали жалобу в районный отдел образования, в управление образования, будем жаловаться в министерство образования. Теперь нам остается объявить бойкот. Кто будет нас защищать? Где наш статус педагога, о котором говорил наш президент? Без них мы свободно вздохнули, коллектив стал сплоченным, дружным, мы спокойно работали, плодотворно занимались. Но теперь все начнется снова и будут оказывать психологическое давление на весь коллектив, - возмутилась педагог общеобразовательной школы №4 горда Аксай Нурзия Жайсангалиева.
Корреспонденты "МГ" попытались поговорить с Арайлым Рабаевой и Гульшат Тулеубаевой, однако от каких-либо комментариев женщины отказались.
Напомним, конфликт учителей
с двумя завучами начался четыре года назад. По словам руководства школы, за это время из учебного заведения уволилось много заслуженных педагогов и сменилось шесть директоров, более того, все они покидали пост руководителя по состоянию здоровья или напрочь отказывались от управления школой. Учителя отметили, что ранее с коллективной жалобой, которую подписали 106 человек, они обращались в областное управление образования и к бывшему заместителю акима ЗКО Габидолле Оспанкулову.
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Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА