Педофил похитил пятилетнюю девочку из дома и убил ее в лесу

В индийском штате Махараштра сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину по подозрению в похищении, изнасиловании и убийстве пятилетней девочки, сообщили 15 июля в издании The Times of India, передает МойГород

Чудовищное преступление произошло в округе Райгад. Родители ребенка обратились в полицию утром 14 июля. По их словам, семья легла спать ночью, но около 03:00 мать обнаружила, что девочка исчезла из дома. Самостоятельные поиски, организованные жителями деревни, не принесли результатов.

Позже труп ребенка нашли в кустах в лесу. Экспертиза установила, что девочка получила смертельную травму головы и подверглась сексуальному насилию. Следствие полагает, что подозреваемый похитил ребенка, пока родители спали, а затем увел с собой в лесной массив. Выйти на след Кирана Бхика Вагхмару помогли записи камер видеонаблюдения на железнодорожной станции, где его заметили в ночь происшествия. На допросе он признал свою вину. Мужчина сообщил, что планировал сдаться правоохранительным органам, но передумал, опасаясь расправы со стороны местных жителей.

Подозреваемому предъявлены обвинения в незаконном проникновении в жилище, похищении, сексуальном насилии над несовершеннолетней, убийстве и сокрытии улик.