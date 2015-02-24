Иллюстративное фото с сайта www.autocentre.uaВ феврале текущего года сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью по ЗКО совместно с сотрудниками Бокейординского РОВД выявили факт незаконного лишения свободы двух мужчин. Полицейским удалось освободить из трудового рабства 64-летнего мужчину и его 30-летнего сына, которые в декабре прошлого года были вывезены на отдаленную зимовку Бокейординского района. Как выяснилось, два брата на протяжении последних двух месяцев заставляли потерпевших работать у них по хозяйству. Как рассказали сами потерпевшие, за это время у них не было возможности сбежать, так как хозяйство находилось вдали от районного центра, и они были под постоянным контролем подозреваемых. Бокейординским РОВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 126 - "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации". В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.Ведется следствие.