Пенсионерка выбросилась из окна многоэтажки в Актобе

Полицейские выясняют причины самоубийства пожилой женщины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что 30 октября в 08.35 поступило телефонное сообщение о том, что возле дома по пр. Абулхаир хана обнаружен труп 83-летней пенсионерки, которая выпрыгнула с четвертого этажа своей квартиры. По данному факту начато досудебное расследование, причины и мотивы выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментирова