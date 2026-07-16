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Происшествия

Пенсионеры взорвали торт с петардой в банке ради «возврата» денег

Жертвы телефонных мошенников в Казахстане пошли на отчаянный шаг, поверив, что такой поступок поможет им вернуть ранее похищенные средства.
Варвара Тыщенко
Пенсионеры взорвали торт с петардой в банке ради «возврата» денег
Иллюстративное фото: pexels.com

В одном из отделений банка в Павлодаре пожилые супруги подожгли петарду, спрятанную в торте, став жертвами психологических манипуляций со стороны телефонных аферистов, сообщает Pavlodarnews.kz.

Инцидент произошел 15 июля.

Как выяснилось, мошенники, ранее уже обманувшие пару на крупные суммы, убедили пенсионеров совершить этот поступок под предлогом "возврата" вложенных средств.

- Следуя указаниям мошенников, пенсионеры подожгли петарду, помещенную в торт, - пояснили в Департаменте полиции региона.

В результате произошедшего пожилые люди получили травмы. По данным Управления здравоохранения Павлодарской области, супруги 1948 и 1951 годов рождения были доставлены в больницу. У женщины диагностированы рваные раны кисти, термические ожоги лица, шеи и рук (около 5% тела), а также легкие ожоги глаз. У ее супруга врачи зафиксировали ожоги глаз легкой степени. После оказания необходимой медицинской помощи обоих отправили на амбулаторное лечение.

В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия по поиску организаторов этой преступной схемы. По факту происшествия возбужден ряд уголовных дел.

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