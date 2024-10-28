Один погиб, трое в больнице: трагедия случилась перед матчем «Астана» — «Актобе»

Группа болельщиков, направлявшихся в Алматы на матч «Астана» - «Актобе», попала в дорожно-транспортное происшествие. В результате один из них, Нурлан Ауганбай, получил травмы, не совместимые с жизнью. Три других болельщика были госпитализированы с различными травмами

Ужасная трагедия произошла в семье футбольного клуба «Астана», сообщает пресс-служба столичного ФК.

Группа болельщиков, направлявшихся в Алматы на матч «Астана» - «Актобе», попала в дорожно-транспортное происшествие. В результате один из них, Нурлан Ауганбай, получил травмы, не совместимые с жизнью. Три других болельщика были госпитализированы с различными травмами.

В футбольном клубе выразили соболезнования родным и близким погибшего.

— Мы разделяем вашу боль в этот тяжелый момент. Также желаем скорейшего выздоровления Жандару Бирликулы, Сырыму Жарылкасыну и Айбеку Сакенову, которые в настоящее время находятся в больнице, - сообщили в ФК.

Напомним, в матче 24-го тура казахстанской премьер-лиги на Центральном стадионе Алматы «Астана» сыграла с «Актобе».

В первом тайме столичная команда забила два безответных гола в ворота соперника: отличились Усман Камара и Назми Грипши. Во втором тайме актобинцы усилили натиск, но изменить ход игры не смогли. Итог встречи — 2:0 в пользу «Астаны».

— Это была очень важная победа для нас. Самое главное, что все футболисты здоровы, кроме Рамазана Каримова. Надеемся, что его травма не окажется серьезной. Мы посвящаем эту победу нашему болельщику, который должен был быть на этом матче. Мы все вместе скорбим», — сообщил главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян после матча.

Также отмечается, что теперь у «Астаны» 40 очков, и она занимает второе место в турнирной таблице, в то время как «Актобе» с 37 очками располагается на четвертой позиции. Следующий матч «Астана» проведет на неделе в перенесенной игре против «Атырау».