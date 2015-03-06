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Происшествия

Перегонщик из Атырау рассказал об опасностях при покупке авто в России

Житель Атырау Дмитрий Пак, ныне проживающий в Москве, рассказал изданию "Ак Жайык" о том, с какими подводными камнями могут столкнуться казахстанцы при покупке российских авто. Иллюстративное фото с сайта avtoinfo59.ru Параллельно со своей основной работой инженера в ОАО "РЖД" Дмитрий занимается встречами и проводами земляков в российской столице. "Когда в прошлом году произошла девальвация рубля, а цены какое-то время оставались на месте, в Россию хлынул поток казахстанцев, - рассказывает он. - Не только автомобили, но и любой товар стало очень выгодно ввозить в Казахстан из России. Работы у
Marat
Перегонщик из Атырау рассказал об опасностях при покупке авто в России
Житель Атырау Дмитрий Пак, ныне проживающий в Москве, рассказал изданию "Ак Жайык" о том, с какими подводными камнями могут столкнуться казахстанцы при покупке российских авто.
Иллюстративное фото с сайта avtoinfo59.ru
Иллюстративное фото с сайта avtoinfo59.ru
 Иллюстративное фото с сайта avtoinfo59.ru Параллельно со своей основной работой инженера в ОАО "РЖД" Дмитрий занимается встречами и проводами земляков в российской столице. "Когда в прошлом году произошла девальвация рубля, а цены какое-то время оставались на месте, в Россию хлынул поток казахстанцев, - рассказывает он. - Не только автомобили, но и любой товар стало очень выгодно ввозить в Казахстан из России. Работы у меня прибавилось. И сейчас, несмотря на поднявшиеся цены, спрос на мои услуги остается высоким. С октября прошлого года я перегнал около 15 автомобилей. И это только до Атырау. Несколько заказов было до Астрахани. Моя основная задача - не перегнать автомобиль, а обезопасить земляков от обмана в московских автосалонах и недобросовестных продавцов. Я встречаю и провожаю своих клиентов, подбираю автомобили в соответствии с их пожеланиями, занимаюсь оформлением необходимых документов". По его словам, наибольшим спросом у жителей Атырау пользуются автомобили марки Toyota, Lexus и Nissan. А вот немецкие авто покупают лишь те, кто действительно готов платить большие деньги за автомобиль и его обслуживание. "Иногда выбор земляков меня приводит в ступор. Непонятно, зачем брать машину, которую починить можно только в России, к примеру Peugeot, Citroen и так далее", - недоумевает Дмитрий. На вопрос, много ли казахстанцы выигрывают в цене, покупая автомобиль в российских автосалонах, собеседник издания ответил, что "разница в ценах очевидна". "Судите сами - до нового года, к примеру, NissanTerrano в полной комплектации со всем дополнительным оборудованием, оформлением, а также с оплатой моих услуг обошелся одному из клиентов в 17 тысяч долларов. Toyota Camry до нового года в комплектации "элеганс плюс" с оплатой моих услуг обошлась в 20 тысяч. В начале этого года Nissan Qashqai в полной комплектации и со всем дополнительным оборудованием, с системой автопарковки обошелся в 25 тысяч. Nissan Juke в полной комплектации, рестайлинговая модель обошлась моему клиенту в 18500 долларов", - признался перегонщик. По словам Дмитрия, в Казахстане высокий спрос на подержанные автомобили из России из-за очень привлекательной цены. "Но покупать с рук довольно опасно. Я не говорю о том, что велики шансы купить неисправный или битый автомобиль, есть большой риск приобрести автомашину, находящуюся в залоге или что еще хуже - в розыске. В России отсутствует единая база данных по угонам и арестам автотранспортных средств. Проверить "чистоту" автомобиля иной раз бывает хлопотным делом, а иногда и попросту нереальным. Ко всему, люди "ведутся" на заманчиво низкие цены. При оформлении автомашины может открыться ряд неприятных сюрпризов, в результате которых автовладелец просто не сможет поставить свое авто на учет", - предупредил он. Дмитрий также во всех деталях описал, по какой схеме могут обмануть в российских автосалонах: "В связи с возникшим ажиотажем официальные дилеры начали поднимать цены на свои автомобили. В это же время как грибы после дождя начали появляться псевдоофициальные дилеры, которые привлекают клиентов по-прежнему низкими ценами. Я сам лично столкнулся с тремя такими нечистоплотными салонами. Схема обмана проста и во всех этих автосалонах примерно одинаковая. Находясь еще дома, вы связываетесь с автосалоном и справляетесь о наличии желаемого автомобиля. Вам говорят, что все автомобили есть в наличии. Ко всему вам будут очень рады и в подарок могут оплатить, к примеру, билет на самолет или автовоз до российско-казахстанской границы. Заманчивое предложение, не так ли? Преодолев немалый путь, вы приезжаете в автосалон, вам показывают и машину, и паспорт транспортного средства, предлагают подписать предварительный договор и внести предоплату. В разных салонах она может составлять от 50 до 100 процентов. Клиент, как правило, не глядя, ставит свою подпись и вносит так называемую предоплату. Осталось чуть-чуть подождать, и машина будет ваша. Но здесь начинается самое интересное! Ожидание может затянуться на несколько часов. Когда вы начинаете требовать свой автомобиль, выясняется, что ПТС вам предоставляли от другой машины, которая стоит раза в два дороже той, которую вы собирались приобрести. В договоре, который вы несколько часов назад подписали, черным по белому написано, что внесенный залог не возвращается. И тогда клиент либо уходит без денег, либо доплачивает и берет более дорогой автомобиль. Есть третий вариант - вам могут предоставить именно то, что вы хотите, но тогда вам придется уплатить салону комиссию, налог на утилизацию, итого к стоимости машины вашей мечты придется добавить еще 45-60 процентов. В итоге обманутый клиент вынужден искать деньги, покупать автомобиль, который теперь обходится ему еще дороже, чем в Атырау". По его словам, на некоторые уловки идут и официальные дилеры: "Они озвучивают одну цену, а уже при покупке автомашины выясняется, что клиент обязан купить дополнительное оборудование на сумму от 50 тысяч рублей и выше, КАСКО, которое ему абсолютно не нужно в Казахстане. Да и в целом неприятным и неожиданным сюрпризом на месте может стать новость, что для граждан Казахстана автомашины дороже на 5-7 процентов. В случае отказа от покупки деньги вам вернут, но из-за потерянного времени и трат, которые вы уже сделали, скорее всего, вы согласитесь на новые и невыгодные для вас условия". "Еще одна удочка, на которую могут попасться жаждущие приобрести дешевый автомобиль - салоны-однодневки, создающие в сети красочные интернет-страницы. Продавец забронирует для вас нужный автомобиль на самую удобную дату при условии, что вы внесете залог. Клиент отправляет деньги - продавец исчезает. По первым двум схемам знаю несколько реальных случаев, когда земляки либо были, либо чуть не стали обманутыми", - рассказал собеседник издания. Чтобы обезопасить себя, перегонщик посоветовал обговаривать с продавцом все нюансы еще на стадии поиска автомобиля, а также внимательно знакомиться со всеми документами перед тем, как поставить свою подпись где-либо. На вопрос журналиста, правда ли, что в России бандиты отнимают деньги и только что купленные автомобили, Дмитрий ответил: "Реальных случаев я приводить не буду. Но вот, к примеру, по ростовской трассе перемещаться в ночное время все же не стоит. Как и везти крупные суммы налом. Лишняя безопасность и осторожность никому не навредят". Между тем, в нынешнем году в Казахстане из-за мирового кризиса прогнозируется снижение продаж новых автомобилей почти на 40 процентов, передает "31 канал". В связи с этим, уверены аналитики, местным автосалонам придется снизить цены на машины. "В этом году стоимость автомобилей, предполагается, будет снижена более чем на 5 процентов. А к 2018 году у нас стоит план по выходу на локализацию на 50 процентов, и снизить стоимость на 12 процентов", - заявил президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев. Однако с недавних пор приобрести авто в кредит стало непросто. С учетом сложной экономической ситуации банки повысили ставки почти на 40 процентов, пояснили телеканалу эксперты.

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