Перегонщик из Атырау рассказал об опасностях при покупке авто в России

Житель Атырау Дмитрий Пак, ныне проживающий в Москве, рассказал изданию "Ак Жайык" о том, с какими подводными камнями могут столкнуться казахстанцы при покупке российских авто. Иллюстративное фото с сайта avtoinfo59.ru Параллельно со своей основной работой инженера в ОАО "РЖД" Дмитрий занимается встречами и проводами земляков в российской столице. "Когда в прошлом году произошла девальвация рубля, а цены какое-то время оставались на месте, в Россию хлынул поток казахстанцев, - рассказывает он. - Не только автомобили, но и любой товар стало очень выгодно ввозить в Казахстан из России. Работы у