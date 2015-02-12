Президент России Владимир Путин считает, что переговоры в Минске в части диалога между Киевом и Донбассом находятся в тупике, однако сторонам удалось достичь договоренности о прекращении огня на востоке Украины, сообщает РИА Новости. Договор вступает в силу в 00.00 15 февраля. Фото ©REUTERS Фото ©REUTERS Согласно договору, тяжелое вооружение в Донбассе будет отведено от линии огня. Также предусмотрен вывод из Украины всех иностранных вооруженных формирований, техники и наемников под наблюдением ОБСЕ. При этом Путин сообщил, что договорился с Порошенко дать поручение военным экспертам оценить ситуацию в Дебальцево. Он добавил, что окруженные там несколько тысяч силовиков сложат оружие. Во время переговоров в Минске президент России призвал обе стороны на Украине проявлять сдержанность во избежание ненужного кровопролития, в том числе в процессе отвода техники. По словам Путина, согласование документа по урегулированию украинского кризиса лидерами "нормандского формата" шло долго из-за отказа киевских властей контактировать с ЛНР и ДНР. "Это не самая лучшая ночь в моей жизни. Но утро доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам удалось договориться о главном", - сказал он журналистам. "Еще раз хочу призвать конфликтующие стороны как можно быстрее прекратить кровопролитие и перейти к реальному политическому процессу долгосрочного урегулирования", - подытожил президент России. Он добавил, что по итогам переговоров в Минске контактной группой подписан один документ - комплекс мер по Минским договоренностям, также будет заявление президентов Франции, Украины, России и канцлера Германии. Напомним, что переговоры в Минске еще не закончились, они проходят с участием лидеров Франции, Германии, России и Украины. Они шли всю ночь на 12 февраля.