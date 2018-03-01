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Перевести все детсады на казахский язык обучения предложил сенатор

Обучать детей казахскому языку на основе латинской графики во всех детских садах Казахстана предложил сенатор Мурат Бактиярулы в депутатском запросе на имя премьер-министра страны, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Латинским алфавитом и через него государственным языком должен владеть каждый представитель народа, живущий в Казахстане. Надо проводить разъяснительную работу, чтобы все диаспоры поняли важность данной проблемы, потому что в будущем латинским алфавитом будут работать на казахском языке. Государственный язык - единый для всех казахстанцев. Надо предусмотреть, чтобы во всех детс
gorod
Перевести все детсады на казахский язык обучения предложил сенатор
Обучать детей казахскому языку на основе латинской графики во всех детских садах Казахстана предложил сенатор Мурат Бактиярулы в депутатском запросе на имя премьер-министра страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Латинским алфавитом и через него государственным языком должен владеть каждый представитель народа, живущий в Казахстане. Надо проводить разъяснительную работу, чтобы все диаспоры поняли важность данной проблемы, потому что в будущем латинским алфавитом будут работать на казахском языке. Государственный язык - единый для всех казахстанцев. Надо предусмотреть, чтобы во всех детсадах вся учебно-воспитательная работа проводилась на госязыке, основанном на латинице, и уже сегодня надо начинать обучать латинице в детсадах", - сообщил сенатор Бактиярулы в депутатском запросе. Депутат высказался в поддержку инициативы Президента Нурсултана Назарбаева о том, чтобы деятельность Парламента и правительства осуществлялась на государственном языке. "Это весьма актуальный вопрос. Хорошо бы, если бы данное поручение Главы государства выполнялось во всех учреждениях, начиная с акиматов областей и во всех учреждениях вне зависимости от формы собственности", - отметил он. Отметим, что председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева призвала не перебарщивать в языковых вопросах, уважать жителей страны, говорящих и на других языках, и беречь межнациональное согласие.

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