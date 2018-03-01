Перевести все детсады на казахский язык обучения предложил сенатор

Обучать детей казахскому языку на основе латинской графики во всех детских садах Казахстана предложил сенатор Мурат Бактиярулы в депутатском запросе на имя премьер-министра страны, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Латинским алфавитом и через него государственным языком должен владеть каждый представитель народа, живущий в Казахстане. Надо проводить разъяснительную работу, чтобы все диаспоры поняли важность данной проблемы, потому что в будущем латинским алфавитом будут работать на казахском языке. Государственный язык - единый для всех казахстанцев. Надо предусмотреть, чтобы во всех детс