Переход на 12-летнее образование в Казахстане будет отложен. Об этом после пленарного заседания Сената парламента сообщил журналистам министр образования и науки Аслан Саринжипов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" "Как вы знаете, в стране шел эксперимент: было несколько школ, где апробировался новый стандарт 12-летнего образования, в мае эксперимент заканчивается. И мы, рассмотрев результаты этого эксперимента, вносим предложение, нужно будет вносить изменение в госпрограмму образования, что пока, учитывая ситуацию, вопрос перехода на 12-летку нужно отложить", - сказал Саринжипов, отвечая на вопрос Tengrinews.kz. Говоря о причинах такого решения, он пояснил, что учитывалось несколько факторов, в том числе и финансовые возможности. "Период мы посмотрим. Пока мы приняли такое решение, учитывая ситуацию, возможности министерства, цели, которые в этом эксперименте ставились(...) Дальше будет видно. Здесь много факторов, в том числе и финансовые возможности. Сейчас  правительство проводит работу по поручению Главы государства по подготовке к различным сценариям в экономике. Исходя из этой ситуации, мы решили повременить", - пояснил Саринжипов. Также он разъяснил, что результаты, которые были получены во время экспериментального обучения, будут использованы для 11-летней школы. "У нас около 400 человек учатся по этой экспериментальной программе (12-летнее образование - Прим. автора), для них мы разработали отдельные правила по сдаче ЕНТ, поступлению в вузы. Но вся работа, все наработки, которые в ходе эксперимента получены, они будут использованы для улучшения 11-летнего образования. Те подходы -  компетентностный подход, полиязычие - они будут использованы, но в рамках 11-летней школы, и структура сохранится: начальная школа - 4 года, основная - 5 лет, и два года - старшая школа", - сказал министр образования и науки. Кроме того, он прокомментировал предложение Минобразования обязать всех детей отдавать в школу с шести лет. "В законе "Об образовании" говорится, что дети могут пойти в школу с 6 или 7 лет на усмотрение родителей. Ранее были разные предложения. На сегодня мы предлагаем оставить существующее положение", - отметил он. Ранее планировалось, что казахстанские школы начнут переходить на 12-летнее образование поэтапно с 2015 года. Позже депутаты выступили с критикой и предложили отложить внедрение 12-летнего образования.