Актиний-225 используется для радиолигандной терапии рака предстательной железы последней стадии. Это перспективная методика, позволяющая разрушить первичную и метастатические опухоли за счет введенного внутривенно радиоактивного вещества. Пройти лечение рака Актинием-225 можно в специализированных онкологических центрах за рубежом. Используйте сервис Booking Health, чтобы найти подходящую клинику, уточнить стоимость и записаться на удобные даты.

Принцип метода

В организм пациента вводят радиофармпрепарат, нацеленный на ПСМА.

ПСМА (простатспецифический мембранный антиген) представляет собой гликопротеин, который в огромном количестве вырабатывается в раковых клетках, в значительно меньшем количестве – в нормальных тканях предстательной железы и отсутствует в остальных тканях. Он используется в качестве мишени для радиофармпрепарата.

Лекарственное средство избирательно связывается с ПСМА. В результате радиоактивное вещество, в качестве которого используется Актиний-225, доставляется к раковым клеткам и при этом не накапливается в нормальных тканях.

После того как раковые клетки поглощают Актиний-225, они погибают из-за воздействия радиации. Нормальные ткани почти не повреждаются, хотя радиолигандная терапия может вызывать побочные эффекты со стороны системы кроветворения, слюнных желез и почек.

Кому подходит лечение рака Актинием-225

Радиолигандная терапия является перспективным методом лечения метастатического рака предстательной железы. Первые доказательства эффективности были опубликованы в 2016 году, а первым препаратом для системной лучевой терапии стал Лютеций-177.

Уже в 2017 году испытан новый радионуклид: опубликованы результаты применения Актиния-225. В настоящее время этот препарат является перспективным методом лечения для пациентов, которые не получили пользы от ПСМА-терапии Лютецием-177.

Области применения радиолигандной терапии:

Кастрационно-резистентный рак простаты – продолжающееся прогрессирование болезни на фоне гормонотерапии

Отсутствие эффекта от химиотерапии, противопоказания к ней или отказ пациента из-за плохой переносимости

Терапия Актинием-225 успешно применяется у таких пациентов, так как этот препарат хорошо исследован, продемонстрировал высокую эффективность и отличный профиль безопасности.

Также Актиний применяют, когда:

Лютеций-177 не сработал, опухолевые очаги не уменьшились после введения радиофармпрепарата

Лечение Лютецием-177 изначально было эффективным, но затем прогрессирование рака возобновилось, и пациент больше не получает пользы от радиолигандной терапии

Сравнение Лютеция-177 и Актиния-225

Систематический обзор исследований безопасности радиолигандной терапии с применением Лютеция-177 и Актиния-225 продемонстрировал различную частоту побочных эффектов для этих двух радионуклидов. При этому Лютеция-177 выше частота серьёзных побочных эффектов, а у Актиния-225 – лёгких.



Актиний-225 Лютеций-177 Сухость во рту 77% 37% Понижение уровня лейкоцитов 17% 19% Лейкопения минимум III степени 7% 9% Понижение уровня тромбоцитов 15% 20% Тромбоцитопения минимум III степени 7% 7% Повреждение почек 9% 10% Нефротоксичность минимум III степени 1% 0,6%

Сравнительные исследования эффективности не проводились, поскольку Актиний-225 – перспективный изотоп. Однако описаны случаи, когда Актиний-225 обеспечивал ответ на лечение в ситуациях, когда пациенты больше не отвечали на лечение Лютецием-177. Эти данные дают основания рассматривать препарат в качестве средства для радиолигандной терапии второй линии.

На какие результаты можно рассчитывать

После введения Актиния-225 наблюдается:

Биохимический ответ – понижение уровня ПСА в крови, свидетельствующее о снижении опухолевой нагрузки

Уменьшение опухолевых очагов по результатам лучевых исследований (объективный ответ)

В отдельных случаях возможно полное исчезновение опухолевых очагов после нескольких циклов терапии Актинием-225

У многих пациентов достигается длительный безрецидивный период (ремиссия)

Повышается продолжительность и качество жизни

Снижается риск осложнений рака простаты

Метод лечения рака простаты безопасен и хорошо переносится. Для большинства пациентов единственным побочным эффектом становится сухость во рту, в то время как другие проявления токсичности встречаются нечасто. При отличных результатах лечения терапия Актинием-225 переносится лучше и вызывает меньше токсических реакций по сравнению с химиотерапией.

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