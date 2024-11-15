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Перспективы для спортсменов-новичков при развитии любительских спортивных лиг в Казахстан

Развитие спортивных лиг способствует массовому продвижению спорта. Лиги должны охватывать разные виды спорта и все возрастные категории. Благодаря развитию любительских лиг у всех новичков появились высокие шансы продемонстрировать свои навыки и умения
Marat
Перспективы для спортсменов-новичков при развитии любительских спортивных лиг в Казахстан

Как развиваются любительские спортивные лиги в Казахстане и какие перспективы они открывают для новичков?

В Казахстане любительский спорт становится все более и более популярным. Местные жители проявляют особый интерес к происходящим в стране и мире событиям, которые подробно освещаются на портале Sports24.kz. Популяризация спорта среди казахского населения позволяет сформировать здоровое общество. Но самым эффективным инструментом, способствующим массовому продвижению спорта, является грамотно продуманное и
спланированное развитие спортивных лиг. Причем, эти лиги должны охватывать все возрастные категории.

Работа с любительскими лигами — новый подход к развитию спорта
В Казахстане на сегодняшний день нет целостной, проработанной и эффективной системы, и начинать ее формирование следует с работы на самом первом (базовом) этапе. В качестве примера можно привести лигу по мини-футболу, в рамках которой регулярно задействованы десятки любительских команд. Все желающие могут побороться за титул чемпиона и за крупный призовой фонд. Чтобы подобные тенденции наблюдались и по другим направлениям, в стране принимаются разные меры:


 Министрам поручено проводить работу по целенаправленному развитию лиг на всех этапах (планируется, что к работе присоединятся школы, ВУЗы, колледжи и так далее);

 Тщательно будут проработаны вопросы по поводу финансирования спортивных организаций;

 Пристальный взгляд будет нацелен на развитие олимпийских видов спорта (одновременно с этим, популярность не олимпийских видов спорта тоже будет расти).

Достичь высоких результатов невозможно без профессионально подготовленных кадров. Кроме того, в стране наблюдается острейший дефицит с такими узкими специалистами, как спортивные юристы, диетологи, спортивные психологи и другие.

Перспективы для спортсменов-новичков в Казахстане

Общий тренд на здоровье и спорт, возникший в Казахстане в последнее время, способствовал развитию массовости. Сегодня в обществе случился заметный перелом. Стало очень модным не тратить деньги в баре, а заниматься в тренажерном зале. Когда организаторы по всей стране начали запускать новые мероприятия, люди активно откликнулись. Благодаря развитию любительских лиг у всех новичков появились высокие шансы продемонстрировать свои навыки и умения.

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