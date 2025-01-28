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Социум Экономика

Первая сланцевая нефть будет добыта в Казахстане в 2025 году

Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева.
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Первая сланцевая нефть будет добыта в Казахстане в 2025 году

Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева. 

Он также отметил, что 2024 году «КазМунайГаз» начал бурение по четырем проектам в Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областях. Геологические ресурсы проектов составляют более 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

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- В этом году ожидается добыча первой казахстанской сланцевой нефти. Это создаст дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль, - сказал Бектенов.

Кроме того, стартует добыча газа на месторождениях Западная Прорва в Атырауской области и Барханная с запасами около 19 млрд кубометров, продолжается строительство ГПЗ на Кашагане и в Жанаозене.

Сланцевая нефть - это нефть, добываемая из сланцевых пород с помощью технологии гидравлического разрыва (фрекинга). В отличие от обычной нефти, она находится в плотных камнях, и для её извлечения нужны сложные методы. Сланцевая нефть используется для производства топлива, энергии и химических продуктов, а также помогает странам снизить зависимость от внешнего импорта нефти.

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