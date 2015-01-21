Серик ШАПКЕНОВ Сегодня в акимате ЗКО прошел актив области, где руководителям управлений и депутатам представили изменения в руководящем составе областного акимата. Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ поздравил ШАПКЕНОВА с новым назначением и пожелал ему успехов. Отметив заслуги Серика ШАПКЕНОВА в должности первого зама, НОГАЕВ представил активу нового первого заместителя – им стал Арман УТЕГУЛОВ, замакима области, курировавший до этого сельское хозяйство. В свою очередь, кресло заместителя акима области вместо Утегулова занял Игорь СТЕКСОВ. Прежнее место работы - директор регионального филиала фонда развития «Даму» по ЗКО, еще ранее работал в Народном и Евразийском банках. Отныне Арман УТЕГУЛОВ, помимо сельского хозяйства, будет курировать работу городского и районных акимов, а также руководителей управлений области. Марат КАРИМОВ будет отвечать за экономику, финансовый и нефтегазовый секторы. Игорь СТЕКСОВ будет отвечать за внешнюю политику, развитие малого и среднего бизнеса, развитие индустриально-инновационной программы в области. Всего у Нурлана НОГАЕВА пять замов, сохранили свои направления работы заместитель по социальным вопросам Бахтияр МАКЕН и заместитель акима по вопросам ЖКХ Алмаз БАДАШЕВ.Арман УТЕГУЛОВИгорь СТЕКСОВОбразование: Западно-Казахстанский государственный университет (2000), Специальность - экономист-математик Женат, воспитывает двоих детей. Трудовой стаж: 2000-2001 г.г. - преподаватель Западно-Казахстанского государственного университета; 2001-2002 г.г. - ведущий специалист фонда охраны окружающей среды акима Западно-Казахстанской области, ведущий специалист дирекции природопользования акима Западно-Казахстанской области; 2002-2006 г.г. - главный специалист управления финансов акима Западно-Казахстанской области 2006-2007 - г.г. - начальник отдела департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, начальник отдела, заместитель директора департамента сельского хозяйства Западно-Казахстанской области; с 2007 г. - заместитель начальника управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области; 2009-2012 г.г. - начальник управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области; 2012 г. - первый заместитель акима Западно-Казахстанской области. С 2005 года член народно-демократической партии «Нур Отан».В 1989 году окончил Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности ветеринарный врач. Трудовую деятельность начал рабочим совхоза. С 1989 по 1996 годы - старший, а затем главный ветеринарный врач совхоза. С 1996 по 1998 годы - директор КП «Талдаапан». С 1998 по 2002 годы - заместитель акима Казталовского района Западно-Казахстанской области. В 2002 году - главный инспектор аппарата акима Западно-Казахстанской области. С 2002 по 2010 годы - аким Каратобинского района. С 2010 по 2013 годы - аким Теректинского района Западно-Казахстанской области. В 2013-2014 годы - начальник управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области. В январе 2014 года назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области.Образование: 2008 г. - 2010 г. - Евразийская Академия, Институт «Академия труда и социальных отношений», г.Уральск, РК, специальность «Юриспруденция». Заочная форма обучения. 1996 г. - 2000 г.- Западно-Казахстанский государственный университет г.Уральск, РК, специальность «Бухгалтерский учет и аудит». Очная форма обучения. Диплом с отличием.с 5 мая 2014 года по 21 января 2014 года - директор регионального филиала «Фонд развития предпринимательства «Даму» по ЗКО. с января 2014г. - по май 2014г. - директор Регионального филиала АО «Фонд «Даму» по Атырауской области, г.Атырау. с 17.10.2012г. по январь 2014г. - директор Департамента мониторинга АО «Фонд «Даму». с 10.01.2011г. - директор Регионального филиала АО «Фонд «Даму» по Восточно-Казахстанской области с 10.12.2010г. - менеджер по программе Дорожная карта бизнеса-2020 Регионального филиала по Западно-Казахстанской области с 2008г. по 2010г. - Филиал АО «Евразийский Банк» в г. Уральск: с 20.10.2008г. по 09.12.2010г. - заместитель директора Филиала, начальник отдела работы с корпоративными клиентами с 2001г. по 2008г. Западно-Казахстанский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана» (г. Уральск): с 01.02.2007г. по 20.10.08г. - заместитель директора Филиала-начальник управления продаж малому бизнесу-Финансовый Центр «Все для малого бизнеса» с 01.02.2005г. - начальник отдела кредитного анализа (в связи с изменением структуры и штатного расписания Филиала) с 18.11.2003г. - начальник управления кредитования с 16.10.2003г. - ведущий специалист по денежному обращению отдела расчетов и фин.контроля управления операционной работы с 17.02.2003г. - риск-менеджер Западно-Казахстанского областного филиала с 24.12.2002г. - заведующий сектором по реализации Программы кредитования малого бизнеса по линии ЕБРР Управления кредитования с 03.12.2001г. - кредитный эксперт сектора по реализации Программы кредитования малого бизнеса по линии ЕБРР Управления кредитования с 14.08.2001г. - кредитный специалист отдела кредитования УРБ с 09.07.2001г. - специалист по кредитованию УРБ с 01.07.2001г. - ведущий специалист УРБ с 01.03.2001г. - менеджер Интернет-кассы управления розничного бизнеса (УРБ)