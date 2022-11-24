Песков прокомментировал высказывание российского политолога о Казахстане

- Я не видел передачу, о которой вы говорите, и я не знаю даже этого политолога, который выступал. В любом случае я могу сказать одно, что в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения, - отметил Песков.
По его словам, эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительств и Кремля.
Напомним, в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» за 20 ноября Дмитрий Дробницкий заявил, что следующей проблемой России является Казахстан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
- Так к ним и нужно относиться - не нужно их слушать и смотреть. У нас на федеральном канале выступает очень много разных людей, которые имеют самые иногда даже диаметрально противоположные точки зрения. И конечно, иногда, да, они выступают буквально за гранью фола. Мы так к этому относимся и призываем вас так же к этому относиться, - ответил пресс-секретарь президента.