Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Песков прокомментировал высказывание российского политолога о Казахстане

Песков заявил, что даже не знает этого политолога. Фото с сайта kremlin.ru Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания российского политолога Дмитрия Дробницкого, отвечая корреспонденту телеканала «Хабар 24» Адилю Балтабаеву. - Я не видел передачу, о которой вы говорите, и я не знаю даже этого политолога, который выступал. В любом случае я могу сказать одно, что в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что э
Дана Рахметова
Песков прокомментировал высказывание российского политолога о Казахстане
Песков заявил, что даже не знает этого политолога.
Песков прокомментировал высказывание российского политолога о Казахстане
Песков прокомментировал высказывание российского политолога о Казахстане
Фото с сайта kremlin.ru Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания российского политолога Дмитрия Дробницкого, отвечая корреспонденту телеканала «Хабар 24» Адилю Балтабаеву.

- Я не видел передачу, о которой вы говорите, и я не знаю даже этого политолога, который выступал. В любом случае я могу сказать одно, что в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения, - отметил Песков.

По его словам, эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительств и Кремля.

- Так к ним и нужно относиться - не нужно их слушать и смотреть. У нас на федеральном канале выступает очень много разных людей, которые имеют самые иногда даже диаметрально противоположные точки зрения. И конечно, иногда, да, они выступают буквально за гранью фола. Мы так к этому относимся и призываем вас так же к этому относиться, - ответил пресс-секретарь президента.

Напомним, в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» за 20 ноября Дмитрий Дробницкий заявил, что следующей проблемой России является Казахстан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан Россия

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article