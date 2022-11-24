Песков заявил, что даже не знает этого политолога. Фото с сайта kremlin.ru Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания российского политолога Дмитрия Дробницкого, отвечая корреспонденту телеканала «Хабар 24» Адилю Балтабаеву. - Я не видел передачу, о которой вы говорите, и я не знаю даже этого политолога, который выступал. В любом случае я могу сказать одно, что в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что э

Песков прокомментировал высказывание российского политолога о Казахстане

- Я не видел передачу, о которой вы говорите, и я не знаю даже этого политолога, который выступал. В любом случае я могу сказать одно, что в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения, - отметил Песков.

По его словам, эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительств и Кремля.