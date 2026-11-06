«Планировал убить родителей»: шокирующие детали нападения в школе Атырау

В Атырау вынесли приговор подростку, который пронес в школу BINOM имени Д. Кунаева несколько опасных предметов и напал с ножом на 13-летнюю ученицу. Дело рассматривалось под председательством судьи Заремы Хамидуллиной.

Как следует из материалов дела, подросток готовился к преступлению заранее и планировал свои действия на протяжении нескольких дней. Одними из ключевых доказательств стали записи в его телефоне iPhone XS и тетради по физике, а также видеозаписи с камер наблюдения, установленных в школе.

Еще утром 13 марта 2026 года подросток оставил в заметках своего телефона запись о намерении отомстить обществу. В тетради по физике также обнаружили записи, в которых он сообщал о намерении убить собственных родителей.

В ходе процесса выяснилось, что ранее подросток обращался к школьному психологу с жалобами на буллинг со стороны одноклассников. При этом факты избиения и физического насилия в отношении него подтверждения не нашли. В суде упоминался эпизод, когда сверстники обрызгали подростка водой.

Кроме того, в суде стало известно об интересе несовершеннолетнего к запрещенным материалам, связанным с терроризмом, а также к жестокости и насилию.

По словам судьи, сам подсудимый отрицал авторство некоторых записей, представленных в материалах дела. Свои действия во время нападения он пытался объяснить внезапным помутнением сознания.

Однако судебно-психиатрическая экспертиза установила, что подросток был вменяемым. В момент совершения преступления он не находился в состоянии аффекта, осознавал характер своих действий и мог руководить ими. Таким образом, как установлено в ходе судебного разбирательства, нападение не было спонтанным.

Из материалов дела следует, что 13 марта 2026 года около 12:30 подросток покинул школу, а примерно в 14:00, находясь дома, собрал несколько предметов: серый складной нож, кухонный нож, молоток, многофункциональный инструмент BETA 1778MT, ножницы, открывалку и кусачки.

В 16:56 подросток вернулся в школу. Охраннику он сообщил, что забыл очки, после чего беспрепятственно прошел внутрь здания. Содержимое его рюкзака при этом никто не проверил.

Позже возле окна он заметил группу из четырех школьников - трех девочек и одного мальчика. Подросток догнал одну из учениц и нанес ей пять ножевых ударов в область спины и затылочной части шеи.

Пострадавшая девочка, которой на тот момент было 13 лет, ранее не была знакома с нападавшим. Между ними не было никаких личных конфликтов.

Подростку предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего лица по части 3 статьи 24 и части 3 статьи 99 УК РК. По итогам рассмотрения уголовного дела суд приговорил подростка к 15 годам лишения свободы.

Отбывать наказание осужденный будет в учреждении средней безопасности для содержания несовершеннолетних. Время, проведенное под стражей до вступления приговора в законную силу, будет зачтено из расчета один день в СИЗО за полтора дня лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.

Мадина Джаналиева