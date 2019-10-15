Планируем благоустроить все дворы в старой части поселка – аким Зачаганска

На сегодняшний день благоустроено порядка 90% дворов в многоэтажных домах, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 14 октября в акимате города Уральск состоялась встреча журналистов и акима поселка Зачаганск Адилбека Кадырова. В ходе встречи стало известно, что в поселке идет активная работа по благоустройству дворов. - На сегодняшний день 90% дворов многоэтажных домов было благоустроено в старой части поселка, планируем привести в порядок все дворы. Затем начнем благоустраивать частный сектор, - сказал аким Зачаганска. – В настоящее время закончилось благоустройство двора по улице Жангир