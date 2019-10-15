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Происшествия

Планируем благоустроить все дворы в старой части поселка – аким Зачаганска

На сегодняшний день благоустроено порядка 90% дворов в многоэтажных домах, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 14 октября в акимате города Уральск состоялась встреча журналистов и акима поселка Зачаганск Адилбека Кадырова. В ходе встречи стало известно, что в поселке идет активная работа по благоустройству дворов. - На сегодняшний день 90% дворов многоэтажных домов было благоустроено в старой части поселка, планируем привести в порядок все дворы. Затем начнем благоустраивать частный сектор, - сказал аким Зачаганска. – В настоящее время закончилось благоустройство двора по улице Жангир
Кристина Кобина
Планируем благоустроить все дворы в старой части поселка – аким Зачаганска
На сегодняшний день благоустроено порядка 90% дворов в многоэтажных домах, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
14 октября в акимате города Уральск состоялась встреча журналистов и акима поселка Зачаганск Адилбека Кадырова. В ходе встречи стало известно, что в поселке идет активная работа по благоустройству дворов. - На сегодняшний день 90% дворов многоэтажных домов было благоустроено в старой части поселка, планируем привести в порядок все дворы. Затем начнем благоустраивать частный сектор, - сказал аким Зачаганска. – В настоящее время закончилось благоустройство двора по улице Жангир хана, 13. Стало очень красиво, картина полностью поменялась. Теперь в ближайшее время будет благоустроен дом №3 по улице 25-й Чапаевской дивизии. Также со слов Адилбека Кадырова, в поселке идет активное озеленение. - Во многом тут помогают местные бизнесмены, они за свой счет высаживают деревья. Также 40 елей высадило Азербайджанское общество. Потом на постоянной основе благородные породы деревьев высаживают КСК. Хочу отметить, что посадка кардинально поменялась. Цель не только посадить, но и сохранить их, - сказал Кадыров. Всего в этом году бюджет Зачаганска составил 400 миллионов тенге. За 9 месяцев этого года было освоено 306 миллионов тенге. - Нужно отметить активность населения, она возрастает. С начала года в акимат поступило 275 обращений, 20 из них от юридических лиц, - пояснил Адилбек Кадыров. Стоит отметить, что с начала года получили адресную социальную помощь 805 человек, на сумму 31 миллион тенге. 113 малообеспеченных семей получили спонсорскую помощь от местных бизнесменов. - Нужно сказать, что еще было принято важное решение по поводу ярмарок. Теперь они будут проводиться в течение всего года у торгового дома Жангир хан, - отметил аким поселка Зачаганск. К слову, население Зачаганска составляет 53 тысячи человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Зачаганск благоустройство

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