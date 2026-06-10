В "Правительстве для граждан" сделали важное напоминание влюбленным парам. Названа дата, после которой расписаться в самую популярную пятницу июня уже не получится.

Казахстанские пары, которые мечтают узаконить отношения в одну из самых популярных дат этого года - 26 июня 2026 года, должны поторопиться с оформлением документов. Госкорпорация "Правительство для граждан" напоминает, что приём заявлений на этот день закроется уже на днях.

По закону, подать документы на регистрацию брака необходимо строго за 15 календарных дней до планируемого торжества. Это значит, что у будущих молодожёнов остался последний шанс: крайний срок подачи заявлений на красивую дату истекает 11 июня.

Магия цифр 26.06.2026 вызвала традиционный свадебный ажиотаж по всей стране. Чтобы успеть забронировать именно этот день и избежать накладок, влюблённым настоятельно рекомендуют отправить электронную заявку или обратиться в ЦОН прямо сейчас.