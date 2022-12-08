Плановый ремонт завершили на Атырауском НПЗ

Производство не останавливалось. Фото: anpz.kz На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершился планово-предупредительный ремонт, который проходит поочерёдно. - По графику ППР выполнены: замена катализаторов, внутренняя инспекция, ревизия и освидетельствование реакторного, ёмкостного, колонного, теплообменного оборудования и трубопроводов, ремонт насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, - говорится в сообщении АНПЗ. Процесс пропарки ап