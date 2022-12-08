- По графику ППР выполнены: замена катализаторов, внутренняя инспекция, ревизия и освидетельствование реакторного, ёмкостного, колонного, теплообменного оборудования и трубопроводов, ремонт насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, - говорится в сообщении АНПЗ.Процесс пропарки аппаратов проводился без выбросов смеси паров и углеводородов в атмосферу. Ожидается, что проведённые ремонтные работы обеспечат дальнейшую безопасную, продолжительную и надёжную эксплуатацию оборудования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Плановый ремонт завершили на Атырауском НПЗ
Производство не останавливалось. Фото: anpz.kz На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершился планово-предупредительный ремонт, который проходит поочерёдно. - По графику ППР выполнены: замена катализаторов, внутренняя инспекция, ревизия и освидетельствование реакторного, ёмкостного, колонного, теплообменного оборудования и трубопроводов, ремонт насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, - говорится в сообщении АНПЗ. Процесс пропарки ап