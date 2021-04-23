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Социум

По два миллиона тенге выплатят ветеранам ВОВ в Актюбинской области

Об этом сообщили в Региональной службе коммуникаций Актюбинской области. Иллюстративное фото из архива "МГ" В регионе проживают 6706 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 20 из них участники и инвалиды ВОВ, 1714 - приравненные к участникам и инвалидам ВОВ, 4693 - труженики тыла, 279 - вдовы. - В целях оказания социальной поддержки к 76-летию Победы им будет выплачена единовременная материальная помощь. Так, участники и инвалиды войны получат по 2 млн тенге. Вольнонаемный состав Советской Армии, военно-морского флота, войск и ОВД и государственной безопасности бывшего Союза ССР, з
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По два миллиона тенге выплатят ветеранам ВОВ в Актюбинской области
Об этом сообщили в Региональной службе коммуникаций Актюбинской области.
Не ходить к ветеранам на майские праздники призвал аким ЗКО
Не ходить к ветеранам на майские праздники призвал аким ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" В регионе проживают 6706 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 20 из них участники и инвалиды ВОВ, 1714 - приравненные к участникам и инвалидам ВОВ, 4693 - труженики тыла, 279 - вдовы. - В целях оказания социальной поддержки к 76-летию Победы им будет выплачена единовременная материальная помощь. Так, участники и инвалиды войны получат по 2 млн тенге. Вольнонаемный состав Советской Армии, военно-морского флота, войск и ОВД и государственной безопасности бывшего Союза ССР, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии в период ВОВ, либо находившиеся в соответствующие периоды в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, лица, работавшие в период блокады Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», участники боевых действий на территории других государств, рабочие и служащие, обслуживавшие советский воинский контингент в Афганистане, получившие ранения, контузии или увечья, либо награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за участие в обеспечении боевых действий, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и другие по 100 тысяч тенге, - рассказали в пресс-службе акимата области. Между тем женам, мужьям умерших инвалидов ВОВ, а также женам умерших участников ВОВ, не вступившим в повторный брак, вдовам погибших и умерших в годы ВОВ, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, а также проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу выплатят по 50 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
ветераны ВОВ День Победы выплаты

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