По два миллиона тенге выплатят ветеранам ВОВ в Актюбинской области

Об этом сообщили в Региональной службе коммуникаций Актюбинской области. Иллюстративное фото из архива "МГ" В регионе проживают 6706 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 20 из них участники и инвалиды ВОВ, 1714 - приравненные к участникам и инвалидам ВОВ, 4693 - труженики тыла, 279 - вдовы. - В целях оказания социальной поддержки к 76-летию Победы им будет выплачена единовременная материальная помощь. Так, участники и инвалиды войны получат по 2 млн тенге. Вольнонаемный состав Советской Армии, военно-морского флота, войск и ОВД и государственной безопасности бывшего Союза ССР, з