«По-настоящему весомое наследие»: Токаев встретился с основателем Network School и вручил ему орден «Достық»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Астане Баладжи Шринивасана. Глава государства отметил развитие технологической экосистемы страны и наградил инвестора за вклад в сферу ИИ.

Касым-Жомарт Токаев принял в Астане основателя компании Network School Баладжи Шринивасана и высоко оценил вклад проекта в развитие технологической экосистемы Казахстана. Глава государства подчеркнул, что республика активно инвестирует в образование, науку и цифровые компетенции для подготовки нового поколения лидеров. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Президент рассказал инвестору об инициативе "Народная стройка", озвученной в Послании народу Казахстана. По словам Касым-Жомарта Токаева, эта программа позволит оставить будущим поколениям по-настоящему значимое наследие за счет массового возведения школ, университетов и медицинских учреждений.

Глава государства приветствовал запуск проекта Network School Kazakhstan в столице и готовность компании расширять партнерство с казахстанскими вузами, стартапами и IT-предприятиями. Президент также определил ключевые приоритеты развития проекта, направленные на укрепление человеческого капитала и поддержку инноваций.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Баладжи Шринивасану за инвестиционную поддержку кинофестиваля Astana AI Film Festival. В свою очередь, основатель Network School отметил успехи Казахстана в гармоничном сочетании передовых технологических решений и традиционных отраслей экономики.

За весомый вклад в развитие искусственного интеллекта и инновационного сектора республики Касым-Жомарт Токаев наградил Баладжи Шринивасана орденом "Достық" II степени.