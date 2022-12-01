По ошибке ввели живую вакцину: проверка клиники в Актобе выявила нарушения

Делом актюбинского медцентра занимаются правоохранительные органы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Вакцину против туберкулёза вместо пробы манту получили 42 первоклассника. Администрация школы выяснила это после того, как у детей появилась опухлость на руке. Прививку сделали работники частной клиники, которая обслуживает учебное заведение. Врача и медсестру школы № 74 сразу отстранили от работы. Позже выяснилось, что обе женщины уволились по собственному желанию. 30 ноября министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе рабочей поездки в регион встретилась с родителя