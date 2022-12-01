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Социум

По ошибке ввели живую вакцину: проверка клиники в Актобе выявила нарушения

Делом актюбинского медцентра занимаются правоохранительные органы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Вакцину против туберкулёза вместо пробы манту получили 42 первоклассника. Администрация школы выяснила это после того, как у детей появилась опухлость на руке. Прививку сделали работники частной клиники, которая обслуживает учебное заведение. Врача и медсестру школы № 74 сразу отстранили от работы. Позже выяснилось, что обе женщины уволились по собственному желанию. 30 ноября министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе рабочей поездки в регион встретилась с родителя
gorod
По ошибке ввели живую вакцину: проверка клиники в Актобе выявила нарушения
Делом актюбинского медцентра занимаются правоохранительные органы, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Женщина с фальшивым дипломом 10 лет проработала медсестрой в ЗКО. От пациентов жалоб не было
Женщина с фальшивым дипломом 10 лет проработала медсестрой в ЗКО. От пациентов жалоб не было
Иллюстративное фото из архива "МГ" Вакцину против туберкулёза вместо пробы манту получили 42 первоклассника. Администрация школы выяснила это после того, как у детей появилась опухлость на руке. Прививку сделали работники частной клиники, которая обслуживает учебное заведение. Врача и медсестру школы № 74 сразу отстранили от работы. Позже выяснилось, что обе женщины уволились по собственному желанию. 30 ноября министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе рабочей поездки в регион встретилась с родителями первоклассников.
- Поствакцинальных осложнений у них нет. Всё это время дети находились под наблюдением специалистов. Дело под моим контролем. Каждый день мне поступали сведения об их состоянии. Наблюдение будет продолжаться. Родители попросили об оздоровлении, мы это поддерживаем, всестороннюю помощь в санаторно-курортном лечении будем оказывать... Проверка частной клиники показала, что там нарушались все санитарные правила, - сообщила Ажар Гиният.
Результаты проверки передали в правоохранительные органы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе Вакцинация

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