По поручению акима ЗКО депутаты проверили микрорайон Жулдыз

Проверку проводят члены общественной мониторинговой группы на территории 20 округов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По поручению акима ЗКО Гали Искалиева в городе были созданы общественные мониторинговые группы, в состав которых вошли депутаты, руководители структрных подразделений акимата, активисты предприниматели и волонтеры. В настоящее время общественные мониторинговые группы проверяют благоустройство и санитарное состояние микрорайонов города. Так, сегодня округ №7 проверили депутат уральского городского маслихата Марат Каженов, общественный представитель акимата ЗКО Вениами