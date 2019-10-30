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Социум

По поручению акима ЗКО депутаты проверили микрорайон Жулдыз

Проверку проводят члены общественной мониторинговой группы на территории 20 округов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По поручению акима ЗКО Гали Искалиева в городе были созданы общественные мониторинговые группы, в состав которых вошли депутаты, руководители структрных подразделений акимата, активисты предприниматели и волонтеры. В настоящее время общественные мониторинговые группы проверяют благоустройство и санитарное состояние микрорайонов города. Так, сегодня округ №7 проверили депутат уральского городского маслихата Марат Каженов, общественный представитель акимата ЗКО Вениами
gorod
По поручению акима ЗКО депутаты проверили микрорайон Жулдыз
Проверку проводят члены общественной мониторинговой группы на территории 20 округов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По поручению акима ЗКО Гали Искалиева в городе были созданы общественные мониторинговые группы, в состав которых вошли депутаты, руководители структрных подразделений акимата, активисты предприниматели и волонтеры. В настоящее время общественные мониторинговые группы проверяют благоустройство и санитарное состояние микрорайонов города. Так, сегодня округ №7 проверили депутат уральского городского маслихата Марат Каженов, общественный представитель акимата ЗКО Вениамин Мукатаев, архитектор Болат Утегенов, а также предприниматели и волонтеры. В ходе мониторинга округа №7, в который входят микрорайоны Жулдыз, Старый аэропорт, улицы 22 и Бирлик члены общественной мониторинговой группы зафиксировали стихийные мусорные свалки, строительный мусор, оставленный у дорог, открытые люки и мноое другое. Также на заметку были взяты проблемы освещения, нехватка контейнеров для ТБО и другие вопросы благоустройства. Следует отметить, что по поручению акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева общественная мониторинговая группа проводит проверку по благоустройству территорий округа. Мониторингом охвачено 20 городских округов. В состав мониторинговой группы включены депутаты городского маслихата, предприниматели, волонтеры и руководители структурных подразделений акимата. Группы проводят выездные проверки состояния и качества объектов благоустройства, дворов, общественных мест, фасадов зданий. Также члены общественной мониторинговой группы встречаются с жителями округов и обсуждают проблемные вопросы.
Анна СУВОРОВА Фото предоставлено акиматом Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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