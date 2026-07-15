Почему авиационные власти предупреждают об опасности сдачи пауэрбанков в багаж

Авиационные власти призывают пассажиров не сдавать пауэрбанки и устройства с литиевыми батареями в багаж из-за высокого риска возгорания и угрозы безопасности полетов.

Собираясь в отпуск, большинство путешественников в спешке упаковывают технику в чемоданы, даже не задумываясь, где именно она окажется во время полета. Между тем, авиационные власти по всему миру бьют тревогу: именно литиевые аккумуляторы, спрятанные в сдаваемом багаже, превращаются в главную угрозу для безопасности лайнеров, сообщает Euronews.

Количество инцидентов с такими устройствами стремительно растет. Если в 2024 году в грузовых отсеках британских рейсов зафиксировали 316 опасных ситуаций, то через год эта цифра подскочила до 643. Речь идет не только о пауэрбанках, но и об электронных сигаретах, камерах и любой другой электронике с литиевым питанием.

В чем кроется опасность?

Проблема в устройстве литиевых батарей. Они компактны и мощны, но крайне чувствительны к перегреву или механическим повреждениям.

Если аккумулятор загорится в салоне, экипаж сможет оперативно потушить пламя. Однако в грузовом отсеке, куда доступ людям закрыт, даже маленькая искра может перерасти в неконтролируемый пожар. В худшем случае экипажу приходится экстренно сажать самолет в ближайшем аэропорту, что срывает планы тысяч пассажиров.

Главные правила для путешественников

Чтобы ваш полет прошел без происшествий, придерживайтесь трех простых правил при упаковке вещей:

Никаких батарей в чемодане: Пауэрбанки, запасные аккумуляторы и электронные сигареты должны лежать только в ручной клади. Вы всегда должны иметь возможность проконтролировать их состояние.

Пауэрбанки, запасные аккумуляторы и электронные сигареты должны лежать только в ручной клади. Вы всегда должны иметь возможность проконтролировать их состояние. Считайте устройства: ICAO рекомендует брать с собой не более двух пауэрбанков на человека. Убедитесь, что они не повреждены.

ICAO рекомендует брать с собой не более двух пауэрбанков на человека. Убедитесь, что они не повреждены. Выключайте технику: Если вы берете ноутбук в багаж, убедитесь, что он полностью выключен, а не находится в спящем режиме.

Авиакомпании, включая Lufthansa, Emirates и Qantas, ужесточают требования: во многих случаях зарядка устройств от бортовых систем питания во время полета теперь запрещена. Не ждите, пока вас попросят достать зарядку у стойки регистрации - лучше сразу уберите её в рюкзак или сумку, которую берете с собой в салон. Помните: профилактика начинается не в небе, а в тот момент, когда вы закрываете свой чемодан дома.