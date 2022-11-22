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Почему Freedom Finance Тимура Турлова считают пирамидой?

Тимур Турлов – успешный предприниматель и финансист, основатель и владелец публичной компании Freedom Holding Corp. Он родился 13 ноября 1987 года в Москве, окончил Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского (МАТИ). С юности увлекался инвестициями, а профессиональной специализацией выбрал зарубежные фондовые рынки, в особенности – рынок США. Предприниматель на постоянной основе комментирует финансово-экономическую проблематику в мировых деловых изданиях, выступает с лекциями и докладами на международных конференциях, финансирует перспективные стартапы. Его дет
Marat
Почему Freedom Finance Тимура Турлова считают пирамидой?
Тимур Турлов – успешный предприниматель и финансист, основатель и владелец публичной компании Freedom Holding Corp. Он родился 13 ноября 1987 года в Москве, окончил Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского (МАТИ). С юности увлекался инвестициями, а профессиональной специализацией выбрал зарубежные фондовые рынки, в особенности – рынок США. Предприниматель на постоянной основе комментирует финансово-экономическую проблематику в мировых деловых изданиях, выступает с лекциями и докладами на международных конференциях, финансирует перспективные стартапы. Его детище Freedom Holding Corp. осуществляет финансовую деятельность, розничные брокерские операции, торговлю ценными бумагами, производит консультирование по вопросам инвестиций, оказывает инвестиционно-банковские, андеррайтинговые и страховые услуги через свои дочерние компании. Финансовая структура является профессиональным участником Astana International Exchange (AIX), Казахстанской фондовой (KASE), Московской (MOEX), Республиканской фондовой «Тошкент» (UZSE) и Украинской бирж. Головной офис компании находится в городе Алматы, Казахстан. Холдинг осуществляет брокерские услуги в Казахстане через свои дочерние компании – АО «Фридом Финанс» и ПК Freedom Finance Global. Мы не можем не упомянуть тот факт, что Freedom Finance в Казахстане буквально за несколько лет вырос в разы и стал одной из ведущих компаний фондового рынка страны. С тех пор в сети часто появляются некорректны. Сегодня мы попытаемся детально разобраться в вопросе: Тимур Турлов аферист или нет? Вышеуказанные утверждения появились около трех лет назад из-за повышенного интереса к компании недоброжелателей и являются неверными. Именно тогда Freedom Holding Corp. вышел на биржу NASDAQ. С того момента количество заказных материалов, которые не имеют никаких оснований, увеличилось. Поэтому, читая такого рода материалы, важно учитывать реальные факты. Как мы уже говорили, очень часто в негативных публикациях упоминается, что «Фридом Финанс» является финансовой пирамидой, но это также дискредитирующая информация, так как признаками финпирамиды является отсутствие лицензий от регулятора и как следствие – неприсутствие в официальных списках лицензированных брокеров на сайтах регуляторного органа, бирж. Еще одной особенностью является обещание быстрых и легких денег. Как правило, такие организации не публикуют свои финансовые показатели, а сами сотрудники настойчиво предлагают вложить средства и/или привести к ним еще знакомых, при этом практически гарантируют скорую и большую прибыль от вложений. Если проанализировать деятельность Freedom Finance, то можно понять, что компания является добросовестным брокером, имеет все необходимые документы и лицензии, регулярно и открыто делится своими финансовыми достижениями на официальном сайте и в СМИ, комментирует действия и отвечает на все вопросы клиентов. Настолько открытую позицию может позволить себе только надежная и честная компания. Не менее абсурден тот вопрос, что Тимур Турлов действует вне закона США и скоро привлечет внимание регулятора. Тут стоит сказать, что материнская компания Freedom Holding Corp. листингована на американской бирже NASDAQ уже более 3 лет, но перед этим она прошла тщательную проверку самой биржи и регулятора SEC. Более того, ежеквартальные и годовые отчеты компании публикуются на сайте SEC и находятся в открытом доступе. Основываясь на фактах, мы пришли к выводу, что Тимур Турлов ведет прозрачный и честный бизнес. Кроме того, предприниматель вносит огромную лепту в развитие фондового рынка в Казахстане и других странах. Негативные тезисы, указанные в материале, были взяты из заказных статей, которые зачастую пишут непрофессиональные журналисты и публикуют сомнительные СМИ. Поэтому читателям нужно анализировать информацию со всех сторон, учитывая реальные факты.  

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