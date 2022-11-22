Почему Freedom Finance Тимура Турлова считают пирамидой?

Тимур Турлов – успешный предприниматель и финансист, основатель и владелец публичной компании Freedom Holding Corp. Он родился 13 ноября 1987 года в Москве, окончил Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского (МАТИ). С юности увлекался инвестициями, а профессиональной специализацией выбрал зарубежные фондовые рынки, в особенности – рынок США. Предприниматель на постоянной основе комментирует финансово-экономическую проблематику в мировых деловых изданиях, выступает с лекциями и докладами на международных конференциях, финансирует перспективные стартапы. Его дет