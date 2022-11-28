Почему ремонт одноэтажной школы в одном селе ЗКО стоит как ремонт трёхэтажной в другом

При этом капитальный ремонт трёхэтажного здания уже завершен, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставил Бауыржан Ахметжан Как сообщил руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан, восьмого июля руководство отдела образования района Байтерек заключило договор с директором ТОО «ГрадСтройСервис» на сумму 347,8 миллионов тенге. За эти деньги подрядчик должен был капитально отремонтировать здание Чувашинской СОШ. Однако срок выполнения строительно-монтажных работ истёк, а дети по сей день вынуждены учиться в здании сельского акимата. По словам Бауыржана Ахметжана, одноэтажно