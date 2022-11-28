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Социум

Почему ремонт одноэтажной школы в одном селе ЗКО стоит как ремонт трёхэтажной в другом

При этом капитальный ремонт трёхэтажного здания уже завершен, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставил Бауыржан Ахметжан Как сообщил руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан, восьмого июля руководство отдела образования района Байтерек заключило договор с директором ТОО «ГрадСтройСервис» на сумму 347,8 миллионов тенге. За эти деньги подрядчик должен был капитально отремонтировать здание Чувашинской СОШ. Однако срок выполнения строительно-монтажных работ истёк, а дети по сей день вынуждены учиться в здании сельского акимата. По словам Бауыржана Ахметжана, одноэтажно
Арайлым Усербаева
Почему ремонт одноэтажной школы в одном селе ЗКО стоит как ремонт трёхэтажной в другом
При этом капитальный ремонт трёхэтажного здания уже завершен, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Школьники из села ЗКО вынуждены учиться в здании акимата
Школьники из села ЗКО вынуждены учиться в здании акимата
Фото предоставил Бауыржан Ахметжан Как сообщил руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан, восьмого июля руководство отдела образования района Байтерек заключило договор с директором ТОО «ГрадСтройСервис» на сумму 347,8 миллионов тенге. За эти деньги подрядчик должен был капитально отремонтировать здание Чувашинской СОШ. Однако срок выполнения строительно-монтажных работ истёк, а дети по сей день вынуждены учиться в здании сельского акимата. По словам Бауыржана Ахметжана, одноэтажное здание Чувашинской СОШ рассчитано на 106 мест, а площадь составляет 1 241 квадратный метр. Получается, что одно ученическое место обходится бюджету в 3,2 миллиона тенге. Тогда как трёхэтажное здание Рубежинской СОШ рассчитано на 204 места, а площадь составляет 2 900 квадратных метров. Одно ученическое место обходится в 1,8 миллиона тенге. А общая стоимость капитального ремонта составляет 378,3 миллиона тенге.
– Почему отдел образования района Байтерек в проектно-сметную документацию капремонта Чувашинской СОШ заложил слишком много бюджетных денег? Так как на капремонт Рубеженской СОШ (на два раза больше здание) выделено чуть больше денег, ремонт закончен, дети уже учатся. Тем самым, при справедливом подходе и наличии ответственности перед народом госслужащие могли бы сэкономить и за 347,8 миллионов тенге, потраченные на Чувашинскую школу, отремонтировать две школы, - рассуждает Бауыржан Ахметжан.
Между тем руководитель отдела образования района Байтерек Серик Сафиуллин говорит, что в Чувашинской СОШ очень большой объём работы. Во-первых, это благоустройство. Здесь планируется построить большое футбольное поле и беговую дорожку. Во-вторых, если в Рубежинской СОШ меняли только кровлю (шифер и деревянную конструкцию - прим. автора), то в Чувашинской пришлось полностью снимать крышу, вскрывать потолок, остались только стены.
– Изготовление проектно-сметной документации основывается на нормативных документах. ПСД двух школ были изготовлены в конце февраля 2021 года и прошли экспертизу. Там детально рассматривают стоимость каждого вида работ. Если что-то не учли, то цена вырастает, если что-то лишнее, то убирают. Это же не просто смета, это проектно-сметная документация. Это же не моё хотение. Далее уже проходит конкурс, - говорит Серик Сафиуллин.
Руководитель отдела образования признает, что работы по Чувашинской СОШ работы идут с опозданием. Однако до конца года подрядчики обещают завершить основные виды работ. На весну остаётся только установка ограждения. Полностью деньги за работу подрядчик получит только по завершению всех запланированных работ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
школа капремонт общественник

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