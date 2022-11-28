Почему ремонт одноэтажной школы в одном селе ЗКО стоит как ремонт трёхэтажной в другом

– Почему отдел образования района Байтерек в проектно-сметную документацию капремонта Чувашинской СОШ заложил слишком много бюджетных денег? Так как на капремонт Рубеженской СОШ (на два раза больше здание) выделено чуть больше денег, ремонт закончен, дети уже учатся. Тем самым, при справедливом подходе и наличии ответственности перед народом госслужащие могли бы сэкономить и за 347,8 миллионов тенге, потраченные на Чувашинскую школу, отремонтировать две школы, - рассуждает Бауыржан Ахметжан.Между тем руководитель отдела образования района Байтерек Серик Сафиуллин говорит, что в Чувашинской СОШ очень большой объём работы. Во-первых, это благоустройство. Здесь планируется построить большое футбольное поле и беговую дорожку. Во-вторых, если в Рубежинской СОШ меняли только кровлю (шифер и деревянную конструкцию - прим. автора), то в Чувашинской пришлось полностью снимать крышу, вскрывать потолок, остались только стены.
– Изготовление проектно-сметной документации основывается на нормативных документах. ПСД двух школ были изготовлены в конце февраля 2021 года и прошли экспертизу. Там детально рассматривают стоимость каждого вида работ. Если что-то не учли, то цена вырастает, если что-то лишнее, то убирают. Это же не просто смета, это проектно-сметная документация. Это же не моё хотение. Далее уже проходит конкурс, - говорит Серик Сафиуллин.Руководитель отдела образования признает, что работы по Чувашинской СОШ работы идут с опозданием. Однако до конца года подрядчики обещают завершить основные виды работ. На весну остаётся только установка ограждения. Полностью деньги за работу подрядчик получит только по завершению всех запланированных работ.