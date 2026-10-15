Почти 60% казахстанцев зарабатывают более 300 тысяч тенге в месяц. Данные бюро нацстатистики

Больше половины работающих казахстанцев - 58,4% - зарабатывают свыше 300 тысяч тенге в месяц. Такие данные приводит Бюро национальной статистики по итогам масштабного исследования зарплат. Аналитики изучили реальные начисленные доходы 3,37 миллиона специалистов за апрель с учётом всех премий, надбавок и налоговых вычетов.

Эксперты отмечают ощутимое смещение доходов населения вверх. Доля работников с низким окладом (до 100 тысяч тенге) сократилась до исторического минимума в 2,3%. Оклады в диапазоне от 100 до 300 тысяч тенге получают 39,3% занятых, тогда как ещё несколько лет назад эта группа составляла почти половину рынка труда.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Всего выборочным обследованием бюро было охвачено свыше 3,37 миллиона сотрудников отечественных предприятий. Женщины среди них составили 51,9% (1,75 млн человек), а мужчины - 48,1% (1,62 млн).

Самый высокий уровень доходов традиционно сохраняют руководители организаций - в среднем 1,1 миллиона тенге. Высокий доход демонстрируют инженеры: технические специалисты получают около 702 тысяч тенге, а инженеры по охране труда - 645 тысяч тенге.

В сфере здравоохранения сохраняется сильный разрыв по квалификациям. Доход врачей в среднем достиг 491,4 тысячи тенге, тогда как медсёстры получают 264,6 тысячи тенге, а фармацевты - 347,7 тысячи.

Наиболее заметный прирост доходов за последний год показали рабочие специальности. Доходы специалистов в промышленности, строительстве и транспорте выросли на 13,1%, а водители, операторы оборудования и сборщики стали зарабатывать на 10,4% больше.

В массовом сегменте средний бухгалтер получает 398,6 тысячи тенге, водитель - 328,1 тысячи тенге, повар - 192,6 тысячи, а оклад охранника составляет 174,2 тысячи тенге.

