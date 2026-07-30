Почти 80% казахстанцев довольны школами возле дома - соцопрос

Почти 80% казахстанцев довольны доступностью школ возле дома. Социологи опубликовали новый опрос о том, как жители страны оценивают инфраструктуру, порядок и ИИ.

Казахстанцы выставили высокие оценки социальной инфраструктуре возле дома. Свежее социологическое исследование, проведенное Казахстанским институтом общественного развития во втором квартале, показало: 78,9% жителей страны полностью довольны доступностью и работой школ в своих районах.

В опрос, охвативший 2400 человек во всех регионах Казахстана, также вошли и другие социальные объекты. В топ самых одобряемых горожанами и сельчанами мест попали учреждения культуры (73,8%), детские сады (73,5%), спортивные комплексы (72,3%), а также скверы и парки для прогулок (73,7%). Выше всего работу инфраструктуры оценивают многодетные семьи и молодые специалисты.

Личная ответственность за порядок

Параллельно социологи зафиксировали важный сдвиг в мышлении граждан: 74,2% респондентов заявили, что готовы делить с государством или полностью брать на себя ответственность за соблюдение правопорядка в стране.

О принципе "Закон и Порядок" знают 87,3% опрошенных. Причем эти цифры одинаково высоки как в мегаполисах, так и в селах (85,1%). Сильнее всего тренд на личную ответственность выражен у молодежи от 18 до 28 лет - больше половины из них считают, что порядок вокруг начинается с действий самого человека. Кроме того, 67,1% казахстанцев поддержали экологическую акцию "Таза Қазақстан".

Будущее за технологиями

Ещё один важный блок исследования касается цифровизации. 66% жителей страны назвали проведение Года искусственного интеллекта своевременной и важной инициативой.

При этом 60,7% казахстанцев выступают за активное внедрение нейросетей в ключевые сферы экономики и госуслуги. Активнее всего технологический прогресс поддерживают студенты и молодые люди до 45 лет, которые напрямую связывают умение работать с ИИ со своей будущей карьерой.