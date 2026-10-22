Почти 9 тысяч молодых людей в ЗКО не работают и не учатся

В Казахстане постепенно сокращается число молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку. Их относят к категории NEET. По данным Energyprom.kz, с 2020 по 2025 год доля такой молодёжи снизилась с 7,1% до 6%. Во втором квартале 2026 года показатель уменьшился ещё больше — до 5,7%. Сокращается и общее число молодых людей, которые не работают и не учатся. В марте–июне 2026 года их насчитывалось 312,1 тысячи человек в возрасте от 15 до 34 лет. В ЗКО во втором квартале 2026 года к категории NEET относились 5,1% молодёжи. Это около 8,7 тысячи человек. Несмотря на положительную динамику, проблема остаётся актуальной. На положение молодых людей влияют ситуация на рынке труда, количество доступных рабочих мест и возможности получить образование или профессию.

Почему молодёжь остаётся без работы?

Снижение доли NEET может говорить о результатах государственной политики в сфере занятости и образования. Однако ситуация в регионах различается, поэтому молодым людям по-прежнему нужна адресная поддержка. Аналитики считают, что особенно важно создавать больше возможностей для трудоустройства, стажировок, профессионального обучения и удалённой работы. Это поможет молодёжи получить опыт и найти подходящую работу.

Во втором квартале 2026 года из 5,3 миллиона молодых казахстанцев работать могли около 3,8 миллиона. Ещё 1,6 миллиона человек не входили в состав рабочей силы. Большинство из них - 1,4 миллиона человек - были в возрасте от 16 до 24 лет. При этом молодёжная безработица в стране остаётся ниже общего уровня.

Почему особенно уязвима молодёжь старшего возраста?

Для решения проблемы в Казахстане действуют государственные программы "Первое рабочее место" и "Молодёжная практика". Также предусмотрены гранты для поддержки предпринимательских инициатив. При этом эксперты отмечают, что особое внимание необходимо уделять молодым людям в возрасте от 29 до 34 лет. Многие из них уже окончили школу, колледж или вуз и имеют опыт работы, но по разным причинам не смогли закрепиться на постоянном рабочем месте.

Во втором квартале 2026 года в этой возрастной группе насчитывалось 45,5 тысячи безработных. Это 42,1% от общего числа безработных молодых людей в возрасте от 16 до 34 лет. Длительное отсутствие работы и обучения может затруднять возвращение к трудовой деятельности и повышать риск социальной изоляции.

Таким образом, несмотря на снижение доли NEET в Казахстане, проблема остаётся нерешённой. Для улучшения ситуации важно не только создавать новые рабочие места, но и помогать молодым людям получать востребованные навыки, находить работу и адаптироваться к требованиям рынка труда. Особое значение при этом имеют региональные программы, учитывающие реальные потребности молодёжи.