Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Почти на 800 тысяч тенге оштрафовали сельчанку за пьяную езду

Женщина за рулем авто перевернулась на проезжей части дороги.
Дана Рахметова
Почти на 800 тысяч тенге оштрафовали сельчанку за пьяную езду

Случай рассматривался в Жангалинском районном суде. 

— Как выяснилось женщина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, перевернулась на проезжую часть, совершив дорожно-транспортное происшествие, тем самым причинила владельцу автомобиля материальный ущерб. — В ходе рассмотрения дела действия правонарушителя полностью подтвердились материалами дела. При составлении протокола об административном правонарушении действия женщины было квалифицировано по части 6 статьи 608 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

Главный баннер

В суде было установлено наличие у правонарушительницы малолетних детей в возрасте шести и четырех лет, и с учетом требований части 2 статьи 50 КоАП, которая гласит, что административный арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, суд переквалифицировал действия сельчанки на часть 8 статьи 608 КоАП, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 МРП (786 400 тенге).  

Постановление вступило в законную силу.

штраф пьяная езда административный суд

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article