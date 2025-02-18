Почти на 800 тысяч тенге оштрафовали сельчанку за пьяную езду

Случай рассматривался в Жангалинском районном суде.

— Как выяснилось женщина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, перевернулась на проезжую часть, совершив дорожно-транспортное происшествие, тем самым причинила владельцу автомобиля материальный ущерб. — В ходе рассмотрения дела действия правонарушителя полностью подтвердились материалами дела. При составлении протокола об административном правонарушении действия женщины было квалифицировано по части 6 статьи 608 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

В суде было установлено наличие у правонарушительницы малолетних детей в возрасте шести и четырех лет, и с учетом требований части 2 статьи 50 КоАП, которая гласит, что административный арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, суд переквалифицировал действия сельчанки на часть 8 статьи 608 КоАП, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 МРП (786 400 тенге).

Постановление вступило в законную силу.