Почти шестикилограммовый младенец родился в Атырау

Он стал четвёртым ребёнком в семье. Иллюстративное фото с сайта Pixabay Малыш весом 5 700 граммов и ростом 64 сантиметра родился в областном перинатальном центре. В пресс-службе центра сообщили, что состояние малыша и матери хорошее. Новорождённый появился на свет путём кесарева сечения. Младенец стал четвёртым ребёнком в семье. И первым малышом-гигантом в области в этом году. Пятикилограммовый младенец родился в Алматы Четырнадцатого ребёнка родила жительница Алматы Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментирова