Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДВД Актюбинской области, полицейские задержали автомобиль, в котором находился водитель и пассажир. - Оба задержанных оказались жителями Мангистауской области. Как только они только увидели патрульную машину, то попытались скрыться. При осмотре в салоне авомобиля был обнаружен пакет, в котором находилось 2,9 килограммов марихуаны, - сообщили в пресс-службе ДВД. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 ч. 4 УК РК - "Незаконное обращение с наркотическими средствами". Оба подозреваемых водворены в ИВС УВД г. Актобе.