Почти у четырех тысяч голов скота выявили бруцеллез в ЗКО

Ветеринарные службы продолжают мониторинг заболеваемости животных. Согласно свежим данным по области, показатели заражения остаются на уровне прошлого года. Об этом рассказал руководитель управления ветеринарии ЗКО Абзал Бралиев.

По его данным, было проверено 590 тысяч голов крупного рогатого скота, у 3 723 выявлен положительный результат. Процент зараженности составил 0,6%.

- Для сравнения, за весь 2025 год было исследовано 864 тысячи голов КРС, заболевание обнаружили у 5 479 животных, при том же показателе зараженности в 0,6%. Мелкого рогатого скота было обследовано 775 668 голов, диагноз подтвердился у 609 животных. Процент зараженности держится на отметке 0,1%, - пояснил спикер.

Как отметила заместитель руководителя департмента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гулдана Кереева, за 7 месяцев 2026 года в регионе зафиксировано 17 случаев заражения бруцеллезом среди людей (для сравнения, за аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 13 случаев).

- В Акжайыкском районе выявили 9 случаев, в районе Байтерек - четыре случая и два случая в Уральске, - пояснила спикер.

Чтобы обезопасить себя и близких от заражения бруцеллезом, специалисты рекомендуют соблюдать простые правила: