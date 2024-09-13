По данным аналитического портала ranking.kz, с января по август 2024 года в Казахстане зарегистрировано 1,6 тысяч уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере — сразу в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Для сравнения: в январе–августе прошлого года было зафиксировано всего 578 подобных правонарушений.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере совершено в Алматинской области: 202 случая, против 56 случаев годом ранее. Годовой рост — в 3,6 раза.

На второй строчке антилидерства расположился Алматы со 155 случаями и ростом сразу в 7 раз за год. Замкнула тройку Туркестанская область: 135 случаев, против всего 28 случаев, зарегистрированных официально годом ранее.

Меньше всего уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере зафиксировали в Улытауской (29 случаев), Абайской (35 случаев) и Северо-Казахстанской (42 случая) областях.

В этом году рост количества уголовных правонарушений в секторе наблюдается во всех регионах страны. Это связано с законодательными новшествами.

По итогам января–августа текущего года 39,4% всех уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере пришлось на побои. За восемь месяцев было зарегистрировано 628 таких правонарушений.

Весомую долю также составили случаи умышленного причинения легкого вреда здоровью: 354 правонарушения. Третью строчку по «популярности» заняли случаи умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью: 213 правонарушений.

Среди распространённых видов уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере также оказались умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (186 случаев), убийство (74 случая), изнасилование (27 случаев) и насильственные действия сексуального характера (27 случаев).



