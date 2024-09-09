Чудовищное преступление произошло 21 июня этого года в селе Мартук Актюбинской области.

Чудовищное преступление произошло 21 июня этого года в селе Мартук Актюбинской области. Из материалов дела следует, около 22:00 подсудимый уложил детей спать, начал звонить своей супруге и спрашивать, где она и когда приедет домой. Женщина ответила, что гуляет с коллективом и приедет попозже. Через время мужчина увидел в окно машину, из которой вышла жена и зашла во двор. К этому моменту он уже был пьян.

Подсудимый взял кухонный нож и вышел во двор, где от злости выразился нецензурной бранью и сказал «Что нашлялась? Вспомнила, что у тебя есть дети». Между супругами началась ссора. Мужчина от ревности схватил её за волосы один раз ударил ножом в шею, отчего она упала на землю. На этом подсудимый не остановился и нанес неоднократные удары ножом.

Позже эксперты насчитали на теле несчастной колото-резаные раны по всему телу, переломы челюсти и ключицы. От полученных травм женщина скончалась на месте. Подсудимый прекратил наносить женщине удары только после того, как в конфликт вмешалась соседка и её мать, которые услышали крики и выбежали из дома. Позже в суде та самая соседка рассказала, что в тот злополучный вечер убитая несколько раз звонила ей и просила проверить детей, а также сказала, что не может найти такси, чтобы приехать из города в село.

Сам подсудимый вину свою признал и сообщил, что пошел на отчаянный шаг из-за ревности. В качестве потерпевшей выступала мать убитой женщины, которая просила суд наказать бывшего зятя по всей строгости закона. Она попросила суд взыскать с подсудимого 100 миллионов тенге в качестве моральной компенсации. Кстати, мать убитой оформила опекунство на детей.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Кроме этого он должен выплатить бывшей тёще 10 миллионов тенге в качестве моральной компенсации. Отметим, что мужчина ранее был судим за разбой.

Приговор суда не вступил в законную силу.