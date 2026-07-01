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Происшествия

«Под прикрытием»: Актюбинки надели никабы ради кражи смартфонов

В Актобе полицейские раскрыли дерзкую кражу дорогих мобильников из местного торгового дома.
Кристина Кобина
«Под прикрытием»: Актюбинки надели никабы ради кражи смартфонов
Стопкадр из видео предоставленное ДП Актюбинской области

Когда оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, выяснилось: на кадрах были две девушки, чьи лица полностью скрывала одежда. Распознать их с ходу было невозможно. Однако затеряться в городе им не удалось - вскоре полицейские вычислили обеих. Воровками оказались молодые жительницы Актобе. Об этом рассказали в департаменте полиции Актюбинской области.

- На допросе задержанные во всем признались. Они честно рассказали, что просто хотели легких денег - планировали продать украденные гаджеты. А никабы надели исключительно ради маскировки, чтобы перехитрить камеры. Никаких религиозных мотивов, - отметили в ведомстве.

Напомним, по закону "О профилактике правонарушений" в стране запрещено носить в общественных местах то, что мешает полиции вас узнать: никабы, балаклавы, глухие маски и тому подобное. К обычной религиозной одежде, которая оставляет лицо открытым (например, к хиджабам), вопросов нет - её носить можно.

Полицейские активно следят за соблюдением этого правила. Только с начала года в Актюбинской области оштрафовали уже 22 человека, которые пытались прятать лица на улицах. 

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