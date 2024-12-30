Под видом сотрудников КНБ и Нацбанка мошенники присвоили 133 млн тенге в Мангистау

В Мангистауской области полицейские раскрыли схему интернет-мошенничества, в результате которой мошенники завладели 133 млн тенге, сообщает пресс-служба МВД РК.

В Мангистауской области полицейские раскрыли схему интернет-мошенничества, в результате которой мошенники завладели 133 млн тенге, сообщает пресс-служба МВД РК.

В следственное управление департамента полиции региона обратились двое местных жителей с просьбой привлечь к ответственности неизвестных лиц за интернет-мошенничество. Как стало известно, они выдали себя за сотрудников Комитета национальной безопасности и Национального банка Казахстана.

- Завоевав доверие граждан, мошенническим путем завладели средствами в размере 133 млн тенге. Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия при координации прокуратуры. В ходе расследования выяснилось, что денежные средства потерпевших были переведены на счета более 20 дропперов, - говорится в сообщении.

Также установлено, что большинство дропперов являются студентами высших учебных заведений города Алматы. Выяснилось, что указанные лица перечислили средства двум подозреваемым в возрасте 26 и 21 года. Они были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время по делу продолжается расследование.

Следует отметить, что в последнее время молодые люди и пенсионеры в поисках легкого заработка целенаправленно либо без полного понимания негативных последствий вовлекаются в мошенничество. Ими оформляются банковские карты и счета для вывода или транзита похищенных денежных средств. Лицо, участвующее в такой схеме и оказывающее посреднические услуги в цепочке манипуляций с украденными деньгами, именуется «дроппером».

Ответственность за умышленное соучастие в мошеннических действиях наступает по статье 190 Уголовного кодекса и предусматривает до 10 лет лишения свободы.