Дополнительные 7 дней отдохнут первоклашки Казахстана в 2025 году

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней с 10 по 16 февраля 2025 года включительно, сообщает пресс-служба министерства просвещения Казахстана.

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся 7 календарных дней с 10 по 16 февраля 2025 года включительно, сообщает пресс-служба министерства просвещения Казахстана.

Кроме того, ведомством разработаны и направлены в регионы рекомендации по организации зимних каникул в рамках программы «Біртұтас тәрбие». Они включают уроки безопасности, образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия.

- Одним из ключевых приоритетов остается обеспечение безопасности детей. Особое внимание уделяется совместному времяпрепровождению школьников с семьями, особенно в праздничные дни, - говорится в сообщении.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий необходимо уделить внимание мерам безопасности на улицах, на льду, горках, катках, возле водоемов, а также в местах массового скопления людей, на ярмарках и новогодних елках. Также важно соблюдать пожарную безопасность при обращении с огнем и электрическими приборами, использовании новогодних гирлянд, свечей и бенгальских огней.

Напомним, зимние каникулы в этом учебном году продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января включительно. Вторая четверть продлится 8 учебных недель, Третья четверть - 10 учебных недель.