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Подожженная бывшим мужем учительница скончалась в Астане

Учительница, которую поджег бывший муж, скончалась от ожогов в Астане, передает Tengrinews.kz. Фото с сайта Tengrinews.kz "Она скончалась вчера вечером, примерно около 10 вечера. Нам позвонила ее родственница, и сообщила", - рассказала медработник кризисного центра помощи женщинам от бытового насилия Айгуль Тажикова. Тажикова добавила, что по словам родственницы, вчера был день рождения одного из сыновей погибшей женщины. "В этот день был день рождения второго сына Светланы, Алмата. Ему было очень тяжело", - также рассказала сотрудница центра. В пресс-службе ДВД Астаны, сообщили, что виновный
Marat
Подожженная бывшим мужем учительница скончалась в Астане
Учительница, которую поджег бывший муж, скончалась от ожогов в Астане, передает Tengrinews.kz.
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz
 Фото с сайта Tengrinews.kz "Она скончалась вчера вечером, примерно около 10 вечера. Нам позвонила ее родственница, и сообщила", - рассказала медработник кризисного центра помощи женщинам от бытового насилия Айгуль Тажикова. Тажикова добавила, что по словам родственницы, вчера был день рождения одного из сыновей погибшей женщины. "В этот день был день рождения второго сына Светланы, Алмата. Ему было очень тяжело", - также рассказала сотрудница центра. В пресс-службе ДВД Астаны, сообщили, что виновный в смерти Светланы Садуовой еще не задержан. "Он еще не задержан. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения подозреваемого. Он объявлен в розыск", - сообщила пресс-секретарь ДВД Софья Колышбекова.
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photo_159173
 Как сообщает Nur.kz, разыскиваемый является уроженцем Жамбылского района Северо-Казахстанской области. Мерой пресечения для него избран арест. Мужчина родился 30 октября 1972 года. Приметы: рост 175-180 см, карие глаза, черные волосы, короткие, худощавого телосложения. Был одет в темную болоньевую куртку, бейсболку и кроссовки черного цвета. Полицейские просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщить о ней по адресу: 010000, Астана, улица Бейбітшілік, 19. Контактные телефоны: 8 (7172) 71-60-22, 71-60-29, 71-60-10, сот. тел: 87472277940, 87711003232. Напомним, 26 мая, в первой половине дня, учительницу средней школы №25 в Астане бывший муж облил бензином и поджег. Женщина была доставлена в больницу с термическими ожогами лица, шеи, груди и спины, с ожоговым шоком 2 и 3 степени. Был установлен 43-летний подозреваемый, бывший супруг женщины. Он, по информации ДВД, состоит на учете в категории "семейный дебошир". Неоднократно привлекался к административной ответственности. Садуова получила ожог 70 процентов тела. На протяжении двух месяцев она с детьми проживала в КГУ "Кризисный центр-приют для лиц, попавших в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия" города Астаны.

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