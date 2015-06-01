Подожженная бывшим мужем учительница скончалась в Астане

Учительница, которую поджег бывший муж, скончалась от ожогов в Астане, передает Tengrinews.kz. Фото с сайта Tengrinews.kz "Она скончалась вчера вечером, примерно около 10 вечера. Нам позвонила ее родственница, и сообщила", - рассказала медработник кризисного центра помощи женщинам от бытового насилия Айгуль Тажикова. Тажикова добавила, что по словам родственницы, вчера был день рождения одного из сыновей погибшей женщины. "В этот день был день рождения второго сына Светланы, Алмата. Ему было очень тяжело", - также рассказала сотрудница центра. В пресс-службе ДВД Астаны, сообщили, что виновный