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Подозреваемая в убийстве 4-летней девочки няня в Шымкенте предстанет перед судом

Иллюстративное фото с сайта krasnoyarsk.frant.me Няня в Шымкенте, обвиняемая в убийстве 4-летней девочки, предстанет перед судом, сообщает Tengrinews. kz со ссылкой на Otyarar.kz. "Материалы дела поступили в суд. Обвинения предъявлены по статье 110, части 2, пункту 1 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и статье 106, часть 3 "Истязание" УК РК. Дело находится на рассмотрении", - сообщила изданию заведующая канцелярией ювенального суда ЮКО Гульшат Жусупжанова. Отмечается, что согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, няня в Шымкенте, избивая детей, полностью отдавала отч
Marat
Подозреваемая в убийстве 4-летней девочки няня в Шымкенте предстанет перед судом
Иллюстративное фото с сайта krasnoyarsk.frant.me
Иллюстративное фото с сайта krasnoyarsk.frant.me
 Иллюстративное фото с сайта krasnoyarsk.frant.me Няня в Шымкенте, обвиняемая в убийстве 4-летней девочки, предстанет перед судом, сообщает Tengrinews. kz со ссылкой на Otyarar.kz. "Материалы дела поступили в суд. Обвинения предъявлены по статье 110, части 2, пункту 1 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и статье 106, часть 3 "Истязание" УК РК. Дело находится на рассмотрении", - сообщила изданию заведующая канцелярией ювенального суда ЮКО Гульшат Жусупжанова. Отмечается, что согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, няня в Шымкенте, избивая детей, полностью отдавала отчет своим действиям. "И девочке, и мальчику поставлен примерно одинаковый диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутримозговая гематома, множественные ушибы тела, подкожные гематомы, синдром жестокого обращения", - сообщил заместитель главного врача по хирургии областной детской клинической больницы Болат Нускабаев. Напомним, в реанимацию областной детской больницы попали четырехлетняя Аяжан и ее брат Ерасыл. Выяснилось, что детей избила няня в Шымкенте. Девочку спасти не удалось, она скончалась от ушиба головного мозга. Во время следствия няня заявила, что до рукоприкладства ее довели сами дети, так как "слишком нервировали".

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