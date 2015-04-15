Подозреваемая в убийстве 4-летней девочки няня в Шымкенте предстанет перед судом

Иллюстративное фото с сайта krasnoyarsk.frant.me Няня в Шымкенте, обвиняемая в убийстве 4-летней девочки, предстанет перед судом, сообщает Tengrinews. kz со ссылкой на Otyarar.kz. "Материалы дела поступили в суд. Обвинения предъявлены по статье 110, части 2, пункту 1 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и статье 106, часть 3 "Истязание" УК РК. Дело находится на рассмотрении", - сообщила изданию заведующая канцелярией ювенального суда ЮКО Гульшат Жусупжанова. Отмечается, что согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, няня в Шымкенте, избивая детей, полностью отдавала отч