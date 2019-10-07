В ДТП погибли два водителя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, столкновение трех автомобилей произошло на 7 километре трассы Уральск-Кирсаново, недалеко от поселка Трекино района Байтерек. - 40-летний водитель, управляя автомобилем марки "Тойота", выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки "Сеат" под управлением 57-летнего мужчины. От удара "Тойота" врезалась еще в автомобиль марки "Фольксваген". В результате водители "Тойота" и "Сеат" скончались до приезда скорой помощи, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что по данному факту ведется расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". К слову, с начала года в ЗКО произошло 226 ДТП,  в них погибли 78  человек и 294 были ранены. Напомним, в ДТП пострадали 5 человек, двое из них скончались. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.