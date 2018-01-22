Жителей дома по улице Жаксыгулова, 33 эвакуировали ночью 22 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Людмила Трушева Как рассказала жительница дома Людмила ТРУШЕВА, на момент, когда сотрудники правоохранительных органов постучали к ним в дверь, они с сыном смотрели телевизор. -Сотрудники полиции сказали нам брать документы и выходить на улицу, потому что нашей жизни угрожает опасность. Мой сын когда услышал это, подбежал к окну и увидел, что все оцеплено, работают саперы, служебные собаки. У него началась настоящая истерика. Я испугалась за ребенка, потому он громко кричал от страха, - рассказала Людмила. Со слов жителей многоэтажки, после эвакуации многие уехали к своим родственникам. А для тех, кто дожидался на улице, были организованы пункты обогрева, здесь же стояла скорая помощь. -Мы замерзли два часа стоять на улице. Было какое-то волнение. Заходили греться в карету скорой помощи. У пожилых людей поднималось давление, кому-то становилось плохо. Жуткая картина. И если это была шутка, то эти люди должны понести наказание, - отметила Людмила. Женщина пояснила, что спустя пару часов им разрешили входить в свои дома, однако чувство страха у многих остается до сих пор. Напомним, сообщение о заложенной бомбе в ДВД ЗКО поступило в 22.39. Однако данный факт не подтвердился. По данному факту заведено уголовное дело согласно статье 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Фото Медета МЕДРЕСОВА