По данному делу заведено два уголовных дела, передаёт портал «Мой ГОРОД». Подросток получил огнестрельное ранение в ЗКО: в полиции рассказали подробности Иллюстративное фото из архива "МГ" Четвёртого октября в селе Хан Ордасы Бокейординского района 15-летний мальчик получил огнестрельное ранение передней брюшной стенки. Санитарной авиацией его доставили в областную детскую больницу. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, стрелявшим оказался 15-летний подросток. В тот день он, находясь в гараже во дворе дома на улице Маметовой, по неосторожности выстрелил из ружья марки ATA ARMS 12-ого калибра. Оружие принадлежало его 28-летнему дяде. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 114 УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью». В отношении владельца огнестрельного ружья также составлен протокол по статье 484 КоАП РК «Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия». Напомним, в 2018 году произошёл аналогичный случай. Тогда 14-летний подросток вытащил ружьё и случайно выстрелил в сверстника. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу. Позже стало известно, что огнестрельное ранение он получил в шею, после чего находился в реанимации. Как стало известно на брифинге в РСК, пострадавший от огнестрельного ранения является сыном заместителя начальника отдела по тыловому обеспечению ДВД ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.