Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Подросток спас двух тонущих девочек в ЗКО

Случай произошел 24 мая во второй половине дня на реке Чаган в поселке Достык Зеленовского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Я пошел в магазин с друзьями и по дороге встретил двух девочек - свою одноклассницу и ее подружку, - рассказал юный спасатель Никита ТЮКИН. – Они шли купаться на речку, и я решил пойти вместе с ними. Я плаваю хорошо и переплыл речку быстро, а у девочек, видимо, не хватило сил. Когда я оказался на берегу, то услышал крик от девочки помладше - она тонула. По словам Никиты, первую тонущую девочку он схватил за руку и вытащил на берег быстро. Но пока он с
Marat
Подросток спас двух тонущих девочек в ЗКО
Случай произошел 24 мая во второй половине дня на реке Чаган в поселке Достык Зеленовского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
nikita
nikita
 - Я пошел в магазин с друзьями и по дороге встретил двух девочек - свою одноклассницу и ее подружку, - рассказал юный спасатель Никита ТЮКИН. – Они шли купаться на речку, и я решил пойти вместе с ними. Я плаваю хорошо и переплыл речку быстро, а у девочек, видимо, не хватило сил. Когда я оказался на берегу, то услышал крик от девочки помладше - она тонула. По словам Никиты, первую тонущую девочку он схватил за руку и вытащил на берег быстро. Но пока он спасал ее, под воду ушла его одноклассница. - Я долго не мог найти ее, - вспоминает Никита. – Так как на поверхности ее уже не было. Нырял несколько раз и один раз почувствовал кожей ее тонущее тело. До дна она еще не опустилась, но уже была глубоко под водой. Я нырнул, схватил ее и потянул наверх. На берегу она в себя не приходила, и тогда я, что есть силы, ударил ей в область грудины ладонью, изо рта девочки хлынула вода, и она начала дышать. Героический поступок по достоинству оценили сотрудники ДЧС ЗКО и вручили сотовый телефон Никите. - Это действительно геройский поступок, на который способен не каждый взрослый. От себя лично и от лица своих сотрудников хочу поблагодарить родителей Никиты и школу, в которой воспитывают таких ребят, - сказал начальник управления департамента по ЧС ЗКО Замир БЕРДАШЕВ. Также он отметил, что такой поступок достоин более весомой награды и пообещал, что направит письмо в комитет по ЧС МВД РК с просьбой наградить Никиту ТЮКИНА. THus4LcGWmU

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article