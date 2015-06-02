Подросток спас двух тонущих девочек в ЗКО

Случай произошел 24 мая во второй половине дня на реке Чаган в поселке Достык Зеленовского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Я пошел в магазин с друзьями и по дороге встретил двух девочек - свою одноклассницу и ее подружку, - рассказал юный спасатель Никита ТЮКИН. – Они шли купаться на речку, и я решил пойти вместе с ними. Я плаваю хорошо и переплыл речку быстро, а у девочек, видимо, не хватило сил. Когда я оказался на берегу, то услышал крик от девочки помладше - она тонула. По словам Никиты, первую тонущую девочку он схватил за руку и вытащил на берег быстро. Но пока он с