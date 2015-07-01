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Социум

Подрядчики работают круглосуточно, чтобы завершить реконструкцию «взлетки» уральского аэропорта в срок

Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в Уральске началась в прошлом году, и второй этап реконструкции продолжился этой весной. 1 мая 2015 года в международном аэропорту Уральска начался второй этап реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы. Аэропорт полностью не закрывался, а лишь ввел ограничения на обслуживание полетов. Рейсы здесь совершаются утром с 7 до 9, и вечером с 19 до 21 часа. Все остальное время на территории аэропорта круглосуточно ведутся работы. По словам представителя подрядной организации АО «К-Дорстрой» Нурболата АХМЕТОВА,
Анэль Кайнеденова
Подрядчики работают круглосуточно, чтобы завершить реконструкцию «взлетки» уральского аэропорта в срок
Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в Уральске началась в прошлом году, и второй этап реконструкции продолжился этой весной.
airport (6)
airport (6)
 1 мая 2015 года в международном аэропорту Уральска начался второй этап реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы. Аэропорт полностью не закрывался, а лишь ввел ограничения на обслуживание полетов. Рейсы здесь совершаются утром с 7 до 9, и вечером с 19 до 21 часа. Все остальное время на территории аэропорта круглосуточно ведутся работы. По словам представителя подрядной организации АО «К-Дорстрой» Нурболата АХМЕТОВА, в настоящее время подрядчики занимаются удлинением действующей полосы. — Существующая ширина взлетно-посадочной полосы аэропорта — 42 метра, длина — 2400 метров, — рассказал Нурболат АХМЕТОВ. — В прошлом году, когда мы только приступили к реконструкции, чтобы не оставлять город без аэропорта, мы просто существующую полосу усилили, то есть выровняли, залили бетон и выполнили другие работы. В этом году мы сразу приступили к удлинению и расширению полосы. Удлинение и расширение производят без полного закрытия аэропорта. Удлинение началось с одной стороны взлетки, прихватив примерно 1000 метров действующей полосы. После того, как на этом участке работы закончатся, работы начнутся на другой стороне взлетки. Бетон заливают при помощи спецтехники полосами длиной в 400 метров. — Согласно технологии, бетон заливаем ночью по 800 кубов за ночь, — говорит Нурболат АХМЕТОВ. — Через три часа на бетоне производим разрез. Как только бетон начинает высыхать, влага выходит и он начинает трескаться, именно поэтому мы сами делаем направление и разрезаем бетон, делаем деформационные швы. Полоса высыхает примерно 28 суток, после чего его на прочность проверяют специалисты сразу нескольких лабораторий. Вместе с удлинением взлетно-посадочную полосу уширяют. Ширина полосы 42 метра, к ней прибавят в двух сторон по 1,5 метра основной полосы, еще по 7,5 метров дополнительной полосы безопасности, которая будет из асфальта. Кроме того, по бокам будет грунтовое сопряжение. Когда с двух сторон сделают удлинение, полоса полностью закроется для работы, это будет ориентировочно с 1 сентября. Уже после того, как полоса будет готова, подрядчик приступит к установке совершенно новой и современной светосигнальной системе, реконструкции подстанций. К слову, здесь же строится аварийная станция аэропорта. — По договору мы полностью сдадим свою работу в ноябре. В сроки мы укладываемся, работаем круглосуточно. В проекте задействовано порядка двухсот человек, — отметил Нурболат АХМЕТОВ. — Кстати, в нашем проекте только одна половина рулежной дорожки, все остальное — вторая часть рулежной дорожки, перрон и терминал — это уже другой этап строительства, который делаем не мы и не у нас. Напомним, 3 ноября 2014 года после первого этапа реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы открылся международный аэропорт «Орал». Второй этап продолжился в мае нынешнего года. До конца этого года будет реконструирована рулежная дорожка, стоянка, взлетно-посадочная полоса будет удлинена на 400 метров, и расширена на 3 метра. Кроме того, здесь будет построена аварийная станция и трансформаторная подстанция. На реконструкцию ВПП из республиканского бюджета было выделено около 7 млрд тенге.
Представитель подрядной организации АО &quot;К-Дорстрой&quot; Нурболат АХМЕТОВ
Представитель подрядной организации АО &quot;К-Дорстрой&quot; Нурболат АХМЕТОВ
 Представитель подрядной организации АО «К-Дорстрой» Нурболат АХМЕТОВ
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
взлетно-посадочная полоса реконструкция

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