Подрядчики работают круглосуточно, чтобы завершить реконструкцию «взлетки» уральского аэропорта в срок

Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в Уральске началась в прошлом году, и второй этап реконструкции продолжился этой весной. 1 мая 2015 года в международном аэропорту Уральска начался второй этап реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы. Аэропорт полностью не закрывался, а лишь ввел ограничения на обслуживание полетов. Рейсы здесь совершаются утром с 7 до 9, и вечером с 19 до 21 часа. Все остальное время на территории аэропорта круглосуточно ведутся работы. По словам представителя подрядной организации АО «К-Дорстрой» Нурболата АХМЕТОВА,