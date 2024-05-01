По данным аналитического портала EnergyProm, по итогам первого квартала этого года в стране произвели 194,4 тысячи тонн растительного масла — на 13,4% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объём выпуска традиционно пришёлся на Восточно-Казахстанскую область: 80,1 тысяч тонн. На второй и третьей строчках расположились Абайская (35,2 тысячи тонн) и Акмолинская (20,7 тысячи тонн) области.

Производство нерафинированного растительного масла выросло на 15,9%, до 156,8 тысячи тонн, рафинированного — на 4%, до 37,6 тысячи тонн.

Основная часть выпуска нерафинированного масла сконцентрирована в Восточно-Казахстанской, Абайской и Акмолинской областях. По производству рафинированного масла лидируют Восточно-Казахстанская область, Шымкент и Алматы.

Также в стране вырос выпуск рафинированного и нерафинированного хлопкового масла. В то же время сократилось производство рапсового, сафлорового и соевого масел.

Растительные масла отечественного производства покоряют китайский рынок, сообщает Хабар24. Только за прошлый год компания «Масло-Дел» экспортировала около 40 тысяч тонн продукции. Масло сейчас экспортируют в такие страны, как Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, ОАЭ, Эстония и Китай. Экспортно-кредитное агентство Казахстана с 2016 года оказало экспортёрам поддержку на сумму более 1 триллион тенге.

По итогам марта этого года розничные цены на растительное масло в РК снизились на 23,5% в сравнении с показателями аналогичного периода 2023-го. При этом подсолнечное масло упало в цене на 24,6%, а оливковое, напротив, подорожало на 18,7%.

В региональном разрезе наименьшее удешевление растительного масла было зафиксировано в Улытауской (на 14,5%), Северо-Казахстанской (на 18,5%) и Туркестанской (на 18,8%) областях. Наибольшее удешевление зарегистрировали в Кызылординской области: на 33,5%.

Наименьшее и наименьшее снижение цен на подсолнечное масло наблюдалось в тех же регионах. Наименьшее — в Улытауской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях, наибольшее — в Кызылординской области.

Ситуация с оливковым маслом иная: удешевление зарегистрировали только в Туркестанской области, в остальных регионах продукт подорожал. Сильнее всего рост цен ударил по карманам жителей Кызылординской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, наименьшее удорожание было отмечено в Акмолинской области.