— Паводок опасен возникновениями кишечных инфекций. В подтопленных районах не зарегистрировали ни одного случая вирусного гепатита А. Усилен контроль за качеством питьевой воды из водопроводов и открытых источников водоснабжения, — отметил он.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев сообщил, что с момента наступления паводка в регионе не наблюдается роста заболеваемости кишечными инфекциями. В динамике заболеваемость острыми кишечными инфекциями остаётся на уровне прошлых лет.Также по словам спикера, в области провели дезинфекционную обработку сибиреязвенных захоронений, которые были подтоплены.